Sie wühlen sich aus dem Stoff hervor wie morgens aus dem Bett. Sie stapfen darüber, erobern den Raum oder puppen sich ein. Und mancher findet auch gar keinen Zugang in diesem Stück Stoff, das erst den Bühnenboden im Schauspielhaus bedeckt, sich dann zum Riesenjutebeutel entfaltet, genial multifunktionales Bühnenbild für das Stück Bin nebenan. Und Sinnbild dafür, wie sich Leben und Wohnen verstricken.

Premiere vor hörbar glücklichem Publikum

2008 hat Ingrid Lausund die „Monologe für Zuhause“ geschrieben, aber sie wirken in der Pandemie wie das Theater der Stunde. Eine Episodenfolge, die frei nach der ikonischen Frage „Wohnst Du noch oder lebst du schon?“ von einsamen Träumen und Lebenslügen erzählt. Regisseurin Annette Pullen hat eine Auswahl daraus mit dem Kieler Schauspiel mit großer Sensibilität in ein traurig schönes Panoptikum verwandelt. Und dank Modellprojekt kam die Inszenierung nun, fast sechs Monate nach den Proben, im Schauspielhaus zur Premiere - vor dem hörbar glücklichen Publikum.

Elf Menschen kommen in der Szenenfolge, die Pullen mit Dramaturg Jens Paulsen aus Lausunds Texten ausgewählt hat, zu Wort. Vom Sofakäufer (krawallig komisch: Imanuel Humm), der im schwedischen Möbelhaus dem eigenen Klischee zu entkommen sucht, bis zur Ehefrau (hübsch hadernd: Isabel Baumert), die im durchsanierten Wohntraum keine Lösung findet zwischen Selbstlüge und Aufbruch.

Eins mit sich und der Wohnwelt

Sie hadern und suchen wie Ellen Dorns Figur, die zwischen altlinkem Schuld- und neoliberalem Überlegenheitsgefühl um politische Korrektheit im Umgang mit Putzfrau Ayse ringt. Oder wie der Heimatsucher, den Christian Kämpfer so desorientiert ins Leben stellt. Andere sind eins mit sich und der Welt wie Zacharias Preen als Kuscheltyp, der sich seine heimliche Ausschweifung gönnt – und sie halb klarsichtig, halb mutwillig in die glückliche Beziehung einbaut. Auch Yvonne Ruprecht, in Tüll und Licht ganz die Diva, ist erstmal mit sich und ihren Bedürfnissen im Reinen - bis ihr die ganz reale globale Misere mitsamt Flüchtlingsbooten in den Badetraum mit Marmoroptik knallt.

Ingrid Lausund kann das, das Politische subtil ins Persönlich-Alltägliche weben. Und Annette Pullen findet poetische Bilder dazu, lässt den Abend zwischen Komik und Tragik in sämtlichen Graden der Melancholie flirren. Behutsam verknüpft sie Geschichten und Figuren, lässt in filmischer Überblendung die Szenen verfließen. Mal bleibt einer übrig, mal zieht eine Reihe Wanderer durchs Bild, mit diesen karierten Plastiktaschen, die zum Sinnbild der Flucht geworden sind, für Reisen mit leichtem Gepäck.

Ensemble mit Spiellust und präzisem Gefühl

Auf Iris Krafts Bühne, die Wundertüte ist und Schneckenhaus, Ordnungshelfer und Reisetasche, fungieren sie auch als Möbel: Das Leben, ein fortlaufendes Provisorium. Dagegen kann man angehen wie der junge Mann, den Tristan Steeg so verloren zwischen Kindheitstrauma und Einsamkeit einpendelt: die Lebensmittel unterm Bett, das Stofftier darauf, die Sexpuppe in der Schublade. Oder man kann verzweifeln wie Werner Klockows seniler Professor, der die Außenwelt mit den Bildern im Kopf in Einklang zu bringen sucht. Eine beklemmend berührende Studie des Unbehausten.

Mit Präzision und Gefühl für die kleinen Implosionen und plötzlichen Verschiebungen dringt das Ensemble in die tieferen Schichten des Textes vor, holt weit mehr heraus als Abstandsregeln und Pandemie-Einsamkeit. Anne Rohde glänzt als gedemütigte Tochter und gebremste Künstlerin im rosa Strampler, Claudia Macht daneben als Übermutter im Eisköniginnen-Format. Und plötzlich scheint dazwischen in Gestalt von Karl, den Maximilian Herzogenrath, wie einige weitere Figuren auch, zuverlässig einbaut, etwas wie Hoffnung auf.

So berühren und durchdringen sich die Schicksale, verpassen und spiegeln sich. Und die Figuren sieht man als universale Lebenswanderer vorüberziehen.

