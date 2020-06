Kiel

Die bösen Jungs fand Marko Gebbert immer schon spannend. „Mit meinem Opa habe ich Max und Moritzimmer wieder durchgekaut“, erzählt der Schauspieler. „Der mochte nämlich nicht vorlesen. Und für mich waren die beiden eine Projektionsfläche, wo ich sagen konnte: So schlimm bin ich ja gar nicht.“ Auch für Daniel Karasek, der die Idee hatte, aus Wilhelm Buschs Bildergeschichte einen Liederabend für das Kieler Schauspiel zu machen, waren Max und Moritz kindheitsprägend. „Das war für mich quasi der erste Cartoon“, so der Generalintendant. „Mit der Frage, ob die beiden Jungen wirklich so richtig böse waren. Und mit der melodischen Sprache von Busch, die dazu eigentlich gar nicht passte.“

Wilhelm Buschs Texte werden Songs

Für Zacharias Preen, der gemeinsam mit Gebbert die Musik für den Abend, der am 15. August die neue Spielzeit eröffnet, gefunden und arrangiert hat, waren Max und Moritz nicht ganz so präsent: „Als Kind von 68er-Eltern, die im Theater Bremen bei Zadek spielten, stand bei mir Wilhelm Busch nicht gerade im Regal“, sagt er. „Aber ich fand’s toll, da jetzt einzutauchen. Und es macht Spaß, die Busch-Texte in Songs zu verpacken, die wir mögen.“ So entwickelte sich das Stück irgendwie auch als Gegenmaßnahme in der Zwangspause.

Lieblingssongs haben die beiden Schauspieler mit dem Hang zur Musik ausgesucht, und Frank Zappa kommt da ebenso vor wie Eminem, Rage Against The Machine, Peter Schillings Major Tom, die Bloodhound Gang oder die DDR-Band Feeling B. „Die Funpunker waren für die DDR, was Die Ärzte im Westen waren, sagt Marko Gebbert als Gitarrist der Band.

Preen mag die Reise durch die Genres der Pop- und Rockgeschichte, und Gebbert hat beobachtet, dass an seinem Liederabend die Musik als dramaturgischer Faktor funktioniert. Und: „Das passt zu dem Ungehorsam von Max und Moritz.“ Ohnehin hat sich der Blick auf die unverfrorenen, gar nicht mal so harmlosen Streiche der beiden seit Kindertagen verändert: „Als Erwachsener guckt man jetzt eher darauf, wie das Spießbürgertum um Max und Moritz das Anarchische herausfordert.“

Überbordende Energie

Kein Wunder, dass es den „bösen Buben“ in Gestalt von Eva Kewer und Gustavs Gailus mit ihrer überbordenden Energie auf der Bühne nicht immer gelingt, den nötigen Abstand zu halten. „Bei den Proben sind wir nicht ganz so penibel“, sagt Karasek, „aber in der Vorstellung muss das natürlich funktionieren.“ Nicht umsonst wird da weniger im Dialog als direkt von der Bühne herunter gesungen und gesprochen.

Drumherum trägt noch der ein oder andere der Schauspieler und Bühnenarbeiter Maske, sitzt die Band weit auseinandergezogen an den Rändern der Bühne verteilt. Nicht ganz einfach für das Zusammenspiel, wenn man sich nur aus der Ferne hört und sieht. „Aber wir haben da schon Übung“, sagt Zacharias Preen gelassen, der auch das Schlagzeug spielt, „bei Früchte des Zorns hat die Band auch schon mit großem Abstand über vier Ecken gespielt.“

"Rickeracke, rickeracke"

Sie sind eingesickert, die Ge- und Verbote zur Corona-Bekämpfung. „Wir spielen kontrollierter“, sinniert Marko Gebbert, und Daniel Karasek sagt: „Die Schere ist schon im Kopf. Aber am Regiepult kann ich die auch mal ausschalten.“ Und als Musiker, da sind sich Gebbert und Preen einig, hätten sie sowieso einen „spaßigen Job“: „Schon die Vorlage von Wilhelm Busch ist so schräg und verschroben; damit kann man viel anfangen. Und zu einer Zeile wie ,rickeracke, rickeracke, geht die Mühle mit Geknacke’ fallen einem doch sofort Akkorde ein.“

Schauspiel Kiel. Premiere am 15. August, 18 Uhr + 20.30 Uhr. Vorverkauf (frei) ab 13. August, für Abonnenten ab 11. August. Karten: Tel. 0431/901901, www.theater-kiel.de