Wie einen Popstar haben sie gerade den Heimkehrer gefeiert, mit Jubelrufen, Starschnitt und Tusch. Herzog Vincentio zurück an der Macht – da fällt vielen ein Stein vom Herzen. Es scheint nicht gut gegangen zu sein in seiner Abwesenheit im sündigen Wien, wenn man die verdrucksten Mienen der Würdenträger auf der Bühne betrachtet. Oder die junge Frau, die jetzt hereinrauscht und im heiligen Zorn zetert: „Unter staatlichem Schutz ist jede Schandtat möglich ...“

Daniel Karasek setzt den ersten Teil des fünften Akts von „Maß für Maß“ im Schauspielhaus an den Beginn der Inszenierung; und damit ist der Konflikt ohne lange Vorrede gesetzt. So kann der Regisseur im Rückblick Shakespeares vertrackt zynische Geschichte aufdröseln. Vom Herrscher, der Zucht und Ordnung will im lasterhaften Staat, die Rolle des Buhmanns aber lieber einem anderen überlässt. Der dafür schnell seinen jungen Adlatus Angelo installiert und sich selbst davonmacht. Allerdings nicht so weit, dass er nicht noch ein Auge hätte auf das angezettelte Geschehen.

Rechtsverdreher, Taktierer und Fallensteller unter sich

Es kann einem schwindelig werden angesichts all der Rechtsverdrehung, Taktiererei und Fallenstellerei, die Shakespeare hier loslässt: Die Herrschaften aus dem örtlichen Puff im Knast, der junge Claudio wegen vorehelichem Sex vor der Hinrichtung. „Das Recht will es so“, postuliert Angelo profilierungssüchtig. Dabei ist er ja selber #metoo-verdächtig – und zwar nicht erst, als er der Schwester des Verurteilten, Isabella, einen unmoralischen Handel vorschlägt: Claudios Begnadigung gegen ihre Keuschheit.

Das könnte also sehr böse werden, dieses Drama, in dem es sicher nicht um Gerechtigkeit geht, sondern um Recht – und wie man es für die eigene Ordnung zurechtbiegt. Daniel Karasek und Kerstin Daiber haben das Stück in ihrer Neuübersetzung rasant gestutzt, und der Zwei-Stunden-Abend schnurrt kurzweilig voran, zusätzlich angetrieben durch das Silo auf der Drehbühne (Bühnenbild: Lars Peter). Ein Stadt- und Staatsraum, dessen Goldlack im ewigen Weiter-so längst Patina angesetzt hat. Dass sich daran so bald auch nichts ändern wird, sieht man auf der Rückseite: Da zieht der Herzog als Spielmacher im Off die eigenen Fäden.

Bis zur Pause bauen sich einige gewichtige Fragen auf: Recht oder Gewissen? Tod oder Tugend? Macht oder Missbrauch? Dabei erscheint Felix Zimmers Angelo weniger als abgebrühter Despot, denn als überfordertes Streberbürschchen, das mangelnde staatsmännische Vision mit Willkür auffüllt. Claudia Friebel stellt ihm eine Isabella entgegen zwischen Wut und Fassungslosigkeit, bei der man sich aber auch mehr Zweifel wünscht, etwa am Frauentausch zum angeblich guten Zweck. Und Rudi Hindenburgs Vincentio kann selbst in der Mönchskutte die großspurige Geste nicht fallen lassen.

Happy End für Shakespeares Verwirrspiel?

Bei der Personenführung verlässt sich Karasek ganz auf Shakespeare; das gilt auch für die Karikaturen aus dem Volk: Yvonne Ruprecht als tapsige Nutte und als Säufer, der keine Zeit hat zu sterben. Toni Marossek als sächselnder Komiker, Maximilian von Herzogenrath ein lebhafter Todgeweihter, Isabell Baumert die ruppige Wärterin, Claudia Macht tüchtiger Pater und Henker und Werner Klockows Escalus ein Staatsmann alter Schule. Sehenswert, wie Tristan Steeg skrupelfrei vom schlüpfrigen Zuhälter zum Henkersdiener wechselt. Eva Kewer bemüht sich, Angelos Verflossener Mariana, die als Knotenlöserin auftaucht wie Kai aus der Kiste, zur Figur zu formen. Und Zacharias Preen, der auch den Soundtrack zwischen Minimal und Menuett komponiert hat, mischt als Lauscher Lucio den Laden wortgewandt kalauernd auf.

Interessante Figuren im Dazwischen, die wie manches hier spüren lassen, dass mehr drinsteckt in dieser Inszenierung, die das anfänglich aufgebaute Gewicht im zweiten Teil aber wegbügelt wie im Sandkastenspiel. Mit puppenlustigen Figuren, Händeringen und Zornesfalten. Und wie der Mathe-Crack den Zauberwürfel in die richtige Farbordnung bringt, entwirrt die Regie mal eben die Versatzstücke von Shakespeares Verwirrspiel seltsam bruchlos zum Happy End. Oder? Immerhin hat Isabella noch eine eigene Antwort darauf.

