Kiel

Hinter der Tür geht es gleich die Treppe rauf. Eine Bühne zwischen Schloss und Show, die den Probenraum in der Salzhalle weitgehend ausfüllt. Hier probt das Kieler Schauspiel für das Sommermusical Kabale und Liebe, das auf dem MFG-5-Gelände Premiere feiern soll. Fördeblick inklusive. Aber erstmal ist die Salzhalle in Wellingdorf der Ort, wo sich die junge Liebe zwischen Ferdinand, dem Politikersohn, und Luise, der Musikertochter, zuträgt – oben auf der Treppe die Machtmenschen, unten ins Kabuff gequetscht die Bürgerlichen, so hat Friedrich Schiller in seinem Trauerspiel (1782) die gesellschaftlichen Rollen verteilt. Und dazwischen wabern die Intrigen, mit denen die Umwelt die beiden aus ganz unterschiedlichen Motiven auseinanderzubringen sucht.

Ohne Schillers Sprache geht hier nichts

„Es geht um Macht, Liebe und Tod“, sagt Daniel Karasek. „Und die Gefühle im Stück haben eine wahnsinnige Kraft.“ Genau das, was es fürs Musical braucht. Ebenso wie die gespannten Beziehungsgeflechte. „Schiller hat ein enormes Gefühl für Dramaturgie“, so Karasek, der mit Dramaturg Jens Paulsen eine eigene Fassung erarbeitet hat. An der Sprache aber haben sie möglichst wenig geändert: „Die Gefühle kann man ohne diese starke Sprache gar nicht denken.“ Eine Party-Szene haben sie eingebaut, um dem Brief, der bei Schiller die Katastrophe herbeiführt, den gebührenden Auftritt zu verschaffen.

Treppauf und treppab geht es für die sieben Schauspieler auf der Bühne, befeuert von der Band, die sich links in die Ecke gedrängt hat, das Bühnengeschehen von dort aber schön krachig vorantreibt. Mit pumpendem Bass und rotzigem Schlagzeug. Die Musik hat die Indie-Band Kettcar geschrieben. Schiller, die zweite, für die Hamburger nach den Räubern im Sommertheater 2016; aber diesmal haben Frontmann Marcus Wiebusch und Bassist Reimer Bustorff die Band-Kollegen Erik Langer (Gitarre) und Christian Hake (Schlagzeug) mit ins Boot geholt. Letztere drei sind auch live dabei, neben Pianist Axel Riemann – jetzt in der Probe und später bei den Vorstellungen in Holtenau.

Wie sich Musik und Spiel zusammenruckeln

Heute sind in der Probe die Übergänge dran, heikle Momente auf der Bühne, schließlich sollen Auf- und Abgänge taktgenau sitzen, die Szenen ineinander fließen, Musik und Sprache auch. „Wieviele Takte brauchst Du?“, fragt Axel Riemann, und Imanuel Humm, der den Machtmenschen Walter spielt, geht auf Position: „Und wenn ich hinter gewisse Historien komme …“ grollt er, während sich Gustavs Gailus mit Ferdinands Widerspruch noch etwas gedulden soll. So ruckeln sich Musik und Spiel langsam zusammen.

„Verlor’n, verlor’n“, singt Gailus gerade, und man spürt die Energie im Raum, „ich bin es, aber sie ist es auch …“ Keine guten Aussichten für die junge Liebe von Ferdinand und Luise. Aber auch, wenn das schon ziemlich ratlos verzweifelt klingt – so einfach lässt Gesangscoach Perrin Manzer-Allen den jungen Schauspieler nicht davonkommen. „Du musst Ferdinands Wahnsinn erst im Kopf finden, dann kann der Körper folgen“, sagt der Musical-Experte, der als musikalischer Berater für die Stage Entertainment vom König der Löwen bis Dirty Dancing und Sister Act schon vielen Produktionen auf die Bühne geholfen hat. „Er ist ein Alchemist“, schwärmt Katharina Abt, die Lady Milford in der Inszenierung; und Karasek ergänzt: „Im Schauspiel haben wir ja keinen Korrepetitor wie in der Oper. Da hilft es ungemein, dass Perrin so inhaltlich hört und einhakt.“

Die Rückkehr der Leichtigkeit

Eine Woche proben sie noch, dann geht es in die Sommerpause – und am 2. August auf die Open-Air-Bühne. „Klar, draußen auf dem MFG-5-Gelände wird das alles viel größer“, sagt Regisseur Daniel Karasek. „Und dann sind hoffentlich alle geimpft und wir können endlich wieder große Liebe spielen, ohne ständig an Abstand zu denken.“ Bei Gustavs Gailus und Eva Kewer als jugendlichem Liebespaar funktioniert das schon. Und ohnehin wirkt alles, als kehre gerade die Leichtigkeit ins Theater zurück.

Premiere 12. August, 20.30 Uhr (ausverkauft), danach bis 29. August. MFG-5-Gelände in Holtenau. Karten unter Tel. 0431/901901, www.theater-kiel.de