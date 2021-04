Kiel

Sie stecken alle unter dem gleichen blonden Perückenbob und in demselben Strampelanzug-Overall-Modell. „Hallo, ich bin Alice“, sprechen sie nacheinander in die Kamera – und machen sogleich neugierig auf die unterschiedlichen Versionen dieser Figur. Jennifer Böhm fühlt das Abenteuer in sich, Tiffany Köberich findet ein Refugium aus blauem Licht, und Ellen Dorn gibt ihrer Sehnsucht, die eigenen Grenzen auszuweiten, Ausdruck.

“Bin ich noch die von heute morgen?“

Als Projektionsfläche und Denkraum ist die Geschichte von Alice im Wunderland (1865), die im Kaninchenloch unbekannte Welten entdeckt, schier unerschöpflich. Und die drei Schauspielerinnen vom Theater Kiel erobern sich diese im Film Alice, mit Regisseurin Anna-Elisabeth Frick an der Kamera, mit großer Spielenergie neu.

Sie sinnieren darüber, ob sie wohl verrückt sind, verheddern sich komisch in Erinnerungsfäden und fragen: „Bin ich noch die, die ich war, als ich heute morgen aufgestanden bin?“ Das hat viel mit Alice zu tun und auch mit den Schauspielerinnen und der Gegenwart. Ausstatterin Martha Pinzker hat ihnen mit Blümchentapete, viktorianischen Teeservice-Mustern, romantischen Ranken und Knallfarben auf der Probenbühne im Schauspielhaus eine Spielwiese eingerichtet. Ein Ort zwischen Kinderzimmer und Abenteuerspielplatz, der sich zuweilen in die Außenwelt von Hiroshimapark, Ostseekai oder den nächtlichen Blücher erweitert und in dem sich die Sichtweisen und Wahrnehmungen fortlaufend durchkreuzen und überlagern.

Schauspiel Kiel: "Alice" - ein Theaterfilm Stream-Termine: 10., 23., 28. April, jeweils 20 Uhr. Kartentel. 0431/901901, www.theater-kiel.de

Herzkönigin und Grinsekatze

Zwischen Selbstsuche und Weltverbesserung zettelt das Frauenteam hier ein wild vergnügtes Vexierspiel an. Sie toben durch den Raum, sinnieren gewichtige Sätze in die Kamera oder einfach den prima verzwirbelten Nonsens aus dem Original. Die irre Herzkönigin ist ganz rätselhafte Unergründlichkeit (Jennifer Böhm), das Kaninchen hat verstörend viele Gesichter (Ellen Dorn) und die Grinsekatze ist in Gestalt von Tiffany Körber großartig großäugig Plüschkamerad und Kinderzimmer-Schreck zugleich.

Poetisches Spieil mit den Möglichkeiten

Anna-Elisabeth Frick nutzt die Mittel des Films und lässt dem Theater seinen Raum. Sie rückt den Schauspielerinnen hart auf die Pelle, lässt sie im Zeitraffer Hexentänze aufführen oder guckt ihnen beim Denken zu. Und im Schnittrhythmus der Bilder schwingen locker die verschobenen Zeit- und Raumkonzepte der Geschichte mit.

So entsteht ein anarchisch poetisches Spiel mit den Möglichkeiten, in dem die drei Schauspielerinnen den Raum ganz befreit erobern und erweitern. Bis an die Grenze improvisiert, exakt durchchoreografiert und stets im harmonischen Gleichklang ihrer Dreifaltigkeit. Und auch, wenn das Assoziationstheater am Ende ein wenig in der Endlosschleife steckenbleibt – gerade die Uferlosigkeit macht Laune, und wie hübsch die Welt dabei aus den Fugen gerät.