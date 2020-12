Zu den Glückwünschen kamen gestern auch Genesungswünsche. Vor wenigen Tagen sei Armin Mueller-Stahl, seit zehn Jahren Ehrenbürger Schleswig-Holsteins, mit Herzproblemen in eine Klinik gekommen, heißt es in Medienberichten. Der Schauspieler, Chansonnier, Konzertgeiger und Maler wird am Donnerstag 90.