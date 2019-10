Drei Mal ungelebtes Leben

Hamburg

Steingrau und schwer drücken die Wände, Neon-Leuchten tauchen den Raum in brutal kränkliches Licht; und von den Türen weiß man nicht, ob es hier hinein oder hinaus geht. Ein düster hermetisches Gehäuse hat Bühnenbildner Alex Eales im Deutschen Schauspielhaus auf die Bühne gebaut. Einen Raum zwischen Leichenhalle und Panic Room. Das Leben ist ausgesperrt hier – so wie in den drei Frauen, die in Alice Birchs Stück Anatomie eines Suizids ihre Geschichten zusammenpuzzeln.

Clara, die zu Beginn nach einem Selbstmordversuch von ihrem Mann aus der Klinik abgeholt wird. Anna, die bei ihrem Arzt-Freund um einen Tropf bettelt, damit der Entzug nicht so schlimm wird. Bonnie, die selbst Ärztin geworden ist und keine Nähe will von niemandem. Es ist schon ein verstörend kühler Hauch, der einen anweht in der Inszenierung von Katie Mitchell, die bereits die Uraufführung 2017 am Royal Court Theatre in London inszenierte und das Stück nun in deutscher Erstaufführung in Hamburg auf die Bühne bringt.

Es sind biografische Bruchstücke, die die Frauen hier zusammenklauben oder eher nacherleben wie in einer Art Re-enactment ihrer ungelebten Leben. Ein Ganzes will sich aus den Episoden nicht ergeben, weil sich ihr Leben für die Frauen auch nicht zu einem Ganzen gefügt hat. Aber man sieht die Szenen wie in einem Spiegelkabinett, in dem sich Muster und Seelenzustände reflektieren und wiederholen. Denn Clara, Anna und Bonnie sind Mutter, Tochter und Enkelin. Und Alice Birch, Jahrgang 1984 und in England eine der angesagtesten Dramatikerinnen, untersucht an ihnen die Frage, ob sich Traumata und Depression in der DNA über die Generationen fortschreiben.

„Es tut mir leid“, sagen sie immer wieder, oder „Entschuldigung“. Nicht nur die Frauen, auch ihre Partner – so, als könnten sie anders, wenn sie sich nur genug anstrengten. Aus der Depression herausfinden, einander verstehen. Dabei überlagern, schichten und vernetzen sich die Sätze und Sequenzen in Birchs Text zum Sound und zum Echo, kunstvoll wie in einer Partitur. Wenn am Beginn Clara und Hans sprechen, dann klingt das wie zwei Stimmen im Chor, die nicht zusammenfinden wollen.

Wie die Texte überlagern sich auch die Bilder und Zeiten, die Katie Mitchell wie in einem Triptychon nebeneinander setzt. Kühl sezierend, dabei nicht ohne Anteilnahme hat englische Regisseurin das in Szene gesetzt. Die Schauspielerinnen, die meist gleichzeitig auf der Bühne stehen, hat Katie Mitchell dafür auf eine Ebene jenseits des Gefühls herunter gefahren. Wie einbestellt erscheinen die Frauen, die für die jeweiligen Szenen aus- und angekleidet werden wie Anziehpuppen. Seltsam leblos stehen sie da, wie ausgesperrt aus den Leben, die sie eigentlich führen sollten. Julia Wieningers Clara leer, auch zornig und mit einer namenlosen untergründigen Trauer grundiert. Gala Othero Winters Anna eine Lebenswilde, die sich für eine Weile mit der von ihrer Umgebung erwarteten Bravheit täuscht, bevor sie verglüht. Und Sandra Gerlings Bonnie eine in Angst und Abwehr Eingeschlossene.

So sieht man sie inquisitorische Fragerei durchleben, Anläufe zur Normalität wagen. Man sieht Geburt, Szene, Hauskauf – und die Illusion eines (familiären) Glücks, das für Clara, Anna und Bonnie so nie erlebbar wird. Dabei wird Bonnie zum Angelpunkt, an dem sich die Endlosschleife und die Idee der biologischen Determinierung auflösen könnte. Viel mehr als das Erbe von Großmutter und Mutter trägt sie die Angst davor in sich. Und wie die Depression das Leben aus den Betroffenen heraussaugt, das wird an diesem kathartischen Abend verstörend eindrücklich fühlbar.

