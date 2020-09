Hamburg

So tiefschwarz erscheint die Bühne selten. Wände, Boden - das Dunkel scheint den Raum geradezu zu verschlingen. Und die Menschen darauf, auch sie irgendwie kleiner als sonst, gleich mit. In einem bizarren Menuett, von reifrockartigen Gestellen auf Abstand gehalten, umtanzen sie erstmal ein paar Anzugtypen wie Götzenfiguren. Dann federt der Vizepräsident herein, ein verstrahlter Olympionike beim Frühsport. Und sein Adlatus, ein rotwangig kicherndes Bürschchen, sonnt sich dazu in der Nähe zur Macht. Der Alarm und der große Knall bringen sie nur kurz aus der Fassung. Aktentaschenträger wie sie schreiten zu jeder Zeit unbeschadet aus dem Staub von Krieg und Geschichte heraus. „Die Schlucht“, was hier in großen Lettern auf der Hinterwand prangt, lässt sich unschwer vorstellen.

Alles für die Sicherheit des Staates

Es ist das große Epos der Macht und es sind die kleinen Szenen ihres Missbrauchs, die Autor Rainald Goetz in seinem neuen Stück „Reich des Todes“ zur Saisonseröffnung am Deutschen Schauspielhaus Hamburg aufdröselt. Intendantin Karin Beier zeigt das nicht in den derzeit üblichen, maximal zwei pausenlosen Stunden, sondern in satten vier. Goetz’ wortmächtiges Texttrumm und Beiers Bilderwut geben das her. Und die extra leistungsfähige Klimaanlage, die ein kühles Lüftchen ins mit 300 Zuschauern (sonst 1000) besetzte Haus bläst, macht es nach Angaben des Hauses auch in Corona-Zeiten möglich.

Anzeige

Die Fahrt ins Herz der Finsternis beginnt mit dem Anschlag auf die Twin Towers in New York am 11. September 2001. Sie arbeitet sich über die Diskussionen über Krieg oder kein Krieg im Irak und die Einrichtung eines Ministeriums für innere Sicherheit in den USA 2003 zu den Folterszenen in Abu Ghraib 2004 bis zu den Prozessen ein paar Jahre später, in denen ein paar untere militärische Ränge verurteilt werden - und die Gräuel zugedeckt. Alles für die Sicherheit des Staates.

Weitere KN+ Artikel

Machtmenschen und Strippenzieher

Beier stellt Machtmenschen und ihre Strippenzieher in den Raum - und man darf sich schnell fragen, ob die nun das Zeug haben zur antiken Tragödie oder eher zum Rädchen im Getriebe der Macht. Man sieht sie in ihrer großkotzigen Kleinheit, erkennt die Schatten von George Bush, Condoleeza Rice, Dick Cheney - auch wenn sie bei Goetz Grotten, Ade, Banzhaf oder auch Schill heißen, Figuren aus deutscher Vergangenheit. Die Irrungen der Politik ziehen sich durch Zeiten und Räume.

Das Stück hat Stoff für absurde Groteske und irre Revue, auch für Zeigefinger-Theater. Und Karin Beier lässt ihr sehr (text)starkes Ensemble alles spielen, von Hexenkessel bis dröger Sitzungsmief. Das ist mal plakativ und dann wieder verblüffend vielschichtig, etwa, wenn Wolfgang Pregler als Präsident Grotten im Afd-blauen Anzug „über die Urfreude in mir, angeschaut zu werden“, jubiliert. Da braucht es weder den Namen noch andere Verweise auf den aktuellen US-Präsidenten. Oder auf Pegida und Co.

Was gesagt wird und was geschieht

Es ist ein düsteres Doppelspiel, das Goetz wortmächtig und Beier in Szenen, die einander querstehen, ergänzen und durchkreuzen, anzetteln. Es geht um die Kluft zwischen dem, was gesagt wird und was geschieht. Die Realität kann nicht sein, was das Papier nicht vorsieht: Wenn Folter verboten ist, so der Chefjustiziar, dann kann, was Bilder oder Berichte belegen, ja auch keine Folter sein. Ohnehin wirken die Auftritte wie ein Defilee der Selbstrechtfertigungen - losgelöst von einer Wirklichkeit, die als solche nicht mehr erkennbar ist. So erodiert zwischen den Worten und den Bildern, juristischen Vorgaben und Realität die Demokratie.

Bühnenbildner Johannes Schütz hat Meinungen, Eitelkeiten und Selbstrechtfertigungen einen Laufsteg über die Bühne gebaut, der nach Bedarf die Richtung wechselt, zur Stolperfalle wird oder zum Affenfelsen. Seltsam verdreht sind ja alle in diesem Panoptikum der Polit-Rhetoriker und Taktiker. Raum für viele starke Auftritte: Sebastian Blomberg lässt den Vize vom skrupellosen Kämpfertypen zu Dr. Strange verkrüppeln. Michael Weber gibt als Sicherheitschef die Umkehrung des Partisanen, den er 1998 in „Krieg“ am selben Ort deklamieren ließ. Anja Lais brilliert als schrille Präsidentengattin wie als schillernde Amazone, Markus John als überforderter Richter und Maximilian Scheidts als hanswurstiger Sekretär. Von Burghard Klaußners nonchalantem Kriegsminister und Ensemble-Neuzugang Lars Rudolph als schrägem Geheimdienstler hätte man dagegen gern mehr gesehen.

Fragmente, die sich zusammen puzzeln

Nach der Pause, sieht man die Mannschaft ermattet vor einer Diashow der Gräuel Chips mampfen. Die Drastik der Bilder hat sich verpulvert, wenn sie überhaupt je bewusst war. Dann geht das Spiel in die nächste Runde; die Vorzeichen mögen sich geändert haben, ansonsten läuft alles wie weiter wie gehabt.

Natürlich hat dieser herausfordernde Abend von allem zu viel, zu viele Worte, zu viele Bilder, zu viele Details. Und dann puzzeln sich die Fragmente doch wieder zusammen zur verstörend absurden Geisterbahnfahrt. Getragen von Goetz‘ zwischen Selbstbefragung und Kommentar treibendem Text, den das Ensemble im Epilog zum grandiosen, perfekt getakteten Rap-Chor verdichtet. Abgehoben? Schon - aber danach wirkt beim Blick in die Nachrichten der Einbruch der Wirklichkeit sehr real.

Schauspielhaus Hamburg. 14., 19. Sept., 2., 15., 30. Oktober. Kartentel. 040/248710