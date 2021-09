Hamburg

Gerade erst hat Rene Pollesch seinen Einstand als Intendant der Berliner Volksbühne gegeben, da wirft er die Diskursmaschine schon mit einer weiteren eigenen Uraufführung im Schauspielhaus Hamburg an. „J’accuse“ steht obendrüber, und das donnert Sophie Rois dann auch mit gereckter Faust in den Raum: „Ich klage an. Ja, ich klage an.“ Mal hysterisch mit doppeltem Ausrufezeichen, mal so mit Vollbremsung ins Leere gesprochen, als sei mit dem Satz allein alles gesagt. Oder einfach schon die Luft raus aus der ganzen Entrüstung.

So treffend lässt sich die Empörungskultur unserer Tage, diese seltsam pauschale Dauererhitzung auf den Punkt bringen. Und so hübsch verpufft sie dann auch erstmal an den Cowgirls auf der Bühne. Fünf Schauspielerinnen kraxeln und toben da auf einer Art Affenfelsen herum, auf dessen Oberfläche Höhlenmalerei auf Graffiti Art (Bühne: Barbara Steiner) trifft. Ein Gebilde wie aus dem Themenpark, das ab und zu auch noch Dampf ablässt wie ein über den Zustand der Welt grummelnder Vulkan.

Fünf Cowgirls bevölkern Rene Polleschs „Westwelt“

Der Vergnügungspark „Westwelt“ ist es auch, in dem Pollesch sie ausgesetzt hat, fünf Freundinnen auf Abenteuer-Trip, die sich mit ein paar Robotern und der Welt herumschlagen. So wie im Sci-Fi-Film „Westworld“ von Michael Crichton (1973), aus dem längst eine TV-Serie geworden ist. Sie ballern mit ihren Colts in die Gegend wie im Wilden Westen. Manchmal fällt eine um, nur um zügig wieder aufzustehen. Auf der Bühne wie im Zombiefilm ist der Tod ja selten endgültig.

Alles Fake auf der Bühne: (v.li.) Sophie Rois, Eva Maria Nikolaus, Sachiko Hara. Quelle: Thomas Aurin

Und schon steckt der Zuschauer mittendrin in Polleschs gewitzter Diskursschleife. Natürlich hängt wieder alles mit allem zusammen: echte Menschen und künstliche Intelligenz, Western und Science Fiction, das Theater mit der Welt, die Schauspieler, die sich, wenn nicht als Gäste, dann als „durchsubventionierte Verliererinnen“ im Kapitalismus verirren. Und die monumentale Kuh, die auf der Bühne so ungerührt vor sich hinmalmt und irgendwie auch im System festhängt. Authentizität und Fake sowieso – das wird auf der Bühnenrückseite verstörend offensichtlich, wenn da ein paar Bühnenarbeiter die verbrauchten Körper (s. o.) mit dem Müll der Tage einfach wegräumen.

Auf der Bühne allzeit gute Figur: Sophie Rois und Co.

Der Abend mag seine Hänger haben – aber meist schnurrt er doch voran, wie es sich bei Pollesch gehört. Und die Schauspielerinnen um Sophie Rois (Sachiko Hara, Marie Rosa Tietjen, Angelika Richter, Eva Maria Nikolaus) unterlaufen Genre-Klischees, sinnieren der Welt hinterher und machen selbst im Texthänger allzeit gute Figur. Als empathischer Revolverheldinnen-Roboter, aufmüpfige Pantoffelheldin oder skrupellose Aufräumerin. Der Text ist dazu treibende Begleitmusik und Pulver für die Dispute zugleich. Und dazwischen fließt immer mal wieder mit einiger Berechtigung der ironische Satz ein: „Ich komme mir hier so lächerlich vor.“

Nach dem Showdown – ungefähr auf halber Strecke – kehren sie in westerntauglichen Rüschenkleidern wieder, umgebaut und wiederbelebt als nützliche Replikanten. Oder in der Entrüstungsschleife gefangene Wiedergänger, denen hinter der Formel der Inhalt abhandengekommen ist. „Die Klage stellt ja überhaupt keine Frage“, staunen die Damen irgendwann Bauklötze. Und genau das ist ja der Horror im System, das sich in der Endlosschleife der Pauschalisierung immer wieder selbst befeuert.

