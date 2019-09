Saisonstart mit "Faust" und Mephisto

Kiel

Es bedeutet eine Herausforderung für die Regisseurin, die an gleicher Stelle zuletzt Brechts Dreigroschenoper inszeniert hat, ein Stück „mit einer so gewaltigen Rezeptionsgeschichte“ auf die Bühne zu bringen. „Gefühlt wurde schon alles daraus gemacht – und wir machen es ein bisschen anders.“

Mephisto ist eine Frau

So hat sie etwa die Rolle des Mephistopheles mit Anne Rohde besetzt. „Die Figur hat eine gewaltige Projektionsfläche. Manche sagen, sie ist Fausts alter Ego, das ist sicher auch richtig. Aber Mephisto erscheint in der Gestalt, wie Faust sie will. Dadurch, dass hier eine junge Frau auftritt, entsteht eine besondere Anziehung zwischen beiden.“ Schließlich geht es bei dem Pakt, den Satan mit dem Gelehrten schließt, um Verführung. „Eine Frau bringt da ein ganz anderes Element hinein, als wenn zwei Männer auf der Bühne stehen“, so Dramaturg Jens Paulsen. „Ein zentrales Thema des Stückes ist ja die Begierde als Triebfeder, die den Menschen steuert und ihn nie zufrieden sein lässt. Das macht das Stück so aktuell.“

Tiffany Köberich spielt das Gretchen, Tristan Steeg spielt den Faust-Schüler Wagner. Foto: Ehrhardt

"Faust, ein anstrengender Mensch"

Die Verabredung mit dem Teufel ermöglicht es Faust, seine Wünsche und Exzesse auszuleben. Die ewige Jugend wird ihm gebracht, in der Walpurgisnacht kann er ins Triebleben abtauchen. Gleichzeitig ist da jedoch auch die Gier des Wissenschaftlers, noch mehr Wissen zu erlangen. „Faust sieht sich gottgleich als Mittelpunkt der Welt. Er ist wie ein maßloses Kind, das alles haben will“, sagt Annette Pullen. „Dabei stellt er die universelle Frage danach, wie man leben soll. Er ist ein Narzisst, ein anstrengender Mensch und eine hochaktuelle Figur.“

Neu im Ensemble: Tiffany Köberich Tiffany Köberich sind vom ersten Besuch in Kiel die Möwen und ihr Geschrei in Erinnerung geblieben. „Ich hatte Angst, dass es mir zu sehr gefallen würde“, lacht sie und findet es gut, dass es hier ruhiger zugeht als im trubeligen Berlin. Dass die Schauspielerin im Faust das Gretchen spielen würde, war quasi vorprogrammiert. „Im Abibuch hat meine Deutschlehrerin geschrieben: Tiffany, Sie werde ich irgendwann als Gretchen auf der Bühne sehen“, erzählt die 24-Jährige, die an der Berliner Ernst-Busch-Schule für Schauspiel studiert hat. „Spielen spielen spielen – das wollte ich immer schon“, sagt sie und erzählt, wie es im Kinderzimmer in Kassel mit der Schwester losging.

Entsprechend hat sie ihre Inszenierung nicht historisch, sondern zeitlos ausgerichtet. Das Bühnenbild von Iris Kraft lässt dabei allerdings (auch) das Übersinnliche und die dunkle Seite der Magie erahnen. „Doch die Hexe ist keine Märchenhexe und Mephisto könnte ein Popstar sein.“ In modernem, in seiner Gesamtästhetik der Popkultur angelehnten Ambiente wird das Thema Religion und Glauben genauso verhandelt wie die Frage nach der Einhaltung moralischer Normen. Und wie seit Anbeginn der Welt stößt der Mensch an seine Grenzen.

Neu im Ensemble: Tristan Steeg Auf Goethes Faust hatte Tristan Steeg gleich Lust: „Das Stück lässt jeder durch seinen Filter laufen“, sagt der 24-Jährige, der an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater studierte, dann am Neuen Theater Halle engagiert war und jetzt als Wagner seinen Einstand in Kiel gibt. „Außerdem ist das Stück so monumental, dass es einen in keiner Weise limitiert.“ An Fausts Schüler, der als Wissenschaftler auch so etwas wie dessen Gegenentwurf ist, interessiert Steeg „die Spannung zwischen Armseligkeit und aufrichtigem Geltungsbedürfnis. Das finde ich sehr authentisch; da kann ich andocken.“

Mix aus Komik und Menschheitsfragen

Allzu schwere Kost sieht Pullen in dem von ihr „sehr rasant“ umgesetzten Stoff nicht. „Goethe hatte durchaus Humor und verstand es, einen guten Mix zwischen komischen Momenten und den großen Fragen der Menschen herzustellen.“ Neben Faust, Mephisto und Gretchen werden nur drei weitere Schauspieler in wechselnden Rollen auf der Bühne stehen. Wie in einem Destillat „erzählen“ sie die verschiedenen Welten, die Faust auf seinem „Ego-Trip“ mit Mephisto bereist. „Das ist eine spannende Spielverabredung“, sagt Annette Pullen. „Und das Theater hat diese Freiheit.“