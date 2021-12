Kiel

Die „Zauberflöte“, sagt er, war ein Auftrag, an dem er sofort hängen geblieben ist. Schon deshalb, weil ihm das Libretto von Emanuel Schikaneder immer schon überholt vorkam. Vor allem aber, weil er Mozarts „toller Musik“ auf der Textebene etwas Neues entgegensetzen wollte. „Ich wollte den Märchencharakter ankratzen“, sagt Roland Schimmelpfennig, „wollte wissen, was mit diesem Papageno eigentlich los ist. Die Geschlechterzuordnungen sind so schräg und völlig aus der Zeit. Ich wollte zeigen, was man den Figuren damit antut.“

Während des Telefonats sitzt Deutschlands erfolgreichster Dramatiker auf dem neuen Berliner Flughafen. Entspannt, mit Blick auf den Regen vor dem Panoramafenster. Und mit der Aussicht auf eine Woche Spanien. Danach steht ein Wochenende Kiel an, wo ihm das Theater gerade eine Art kleiner Schimmelpfennig-Festspiele ausrichtet. Nach dem Weihnachtsmärchen „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ haben mit dem Schauspiel „Der Riss durch die Welt“ und der Bearbeitung von Mozarts „Zauberflöte“ zwei weitere Schimmelpfennig-Abende Premiere.

Schimmelpfennig hat ein Faible für alte Stoffe

Fast könnte man glauben, der Dramatiker, der auch schon drei Romane vorgelegt hat, habe eine Faible für die Bearbeitung alter Stoffe. Auch das Weihnachtsmärchen basiert ja auf Hans Christian Andersens „Der standhafte Zinnsoldat“. Und am Theater Lübeck hatte jüngst seine Interpretation der „Odyssee“ Premiere.

„Das geht nur bei Geschichten, die durch die Zeit plötzlich eine ganz andere Konnotation bekommen“, sagt Schimmelpfennig. „Und der Stoff muss so stark sein, dass er eine Überprüfung im Jetzt aushält.“ Sie wurzeln in der Realität, Schimmelpfennigs bislang rund 50 Stücke; aber sie sind auch immer auf dem Abflug ins Mythische, Surreale. „Arabische Nacht“, wo eine Hausgemeinschaft in einem trocken gefallen Mietshaus strandet. „Der Goldene Drache“ der illegale Arbeitsverhältnisse beleuchtet. Das Stück aus der Manageretage „Push Up 1-3“. Oder zuletzt „100 Songs“, das nicht nur von Lieblingsliedern, sondern auch vom Terror erzählt. Die gesellschaftlichen Bezüge sind mit den Jahren immer deutlicher geworden.

Wie die Stücke aus dem Nichts kommen

„Terror, Klima, Kapitalismus – das ist ja eigentlich viel zu groß für das Theater“, sagt der 54-Jährige. „Da muss man zusehen, dass es nicht nach Standpauke klingt.“ Wo kommen sie her, die Themen und Stücke? „Aus dem Nichts“, sagt er, „auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt. Sie sind plötzlich da, das ist ein unbewusster Schritt.“

„Der Riss durch die Welt“ (2019) zum Beispiel, eine Auftragsarbeit für das Münchner Residenztheater. Zwei Paare aus der Kunstszene, multiethnischer Hintergrund, durchleben an einem gemeinsamen Wochenende biblische Plagen. „Die wollte ich von Anfang an drin haben“, sagt er, „aber mit dem Stück wusste ich ewig nicht, wie es gehen soll. Manchmal finden die Stücke auch erst auf der Bühne ihre Form.“

Es gefällt ihm, wie das Theater vom Prinzip her gar nicht anders kann, als gegenwärtig zu sein. Und er mag, wie es „vor den Augen des Publikums entsteht“: „Das ist eine in höchstem Maße sinnliche Erfahrung, von der ich nicht satt werde. Theater ist immer groß. Und die Illusionsmaschine interessiert mich weniger als die Desillusion. Indem wir zeigen, was wir machen.“

Den Klang des Stücks im Kopf

Dabei sind es am Ende stark durchkomponierte Texte, in denen Regieanweisung und Dialog ineinander fließen und die Sprache die Hauptrolle spielt, während die Figuren eher als Skizzen gegenwärtiger Phänomene und Befindlichkeiten erscheinen. „Ja“, sagt er, „ich höre den Klang des Stücks beim Schreiben sehr deutlich. Es geht aber mehr um den Rhythmus. Das ist eher eine Art Percussion im Kopf.“

Seit Jürgen Gosch, der Schimmelpfennigs frühe Stücke so kongenial auf die Bühne brachte, tot ist, führt er auch selbst Regie. „Dabei fällt es mir gar nicht schwer, einen Text abzugeben“, sagt er, „auch wenn er eine dominante Vorlage ist. Aber das ist ja das Tolle am Theater – man gibt ab und da kommen viele Kräfte zusammen. Das ist auch mein Ansatz beim Schreiben: dass man auf dem Theater in die Welt geht.“