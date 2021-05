Freuen auf ein baldiges Konzert in Laboe können sich Fans von Kerstin Ott. Dort wird die in Heide aufgewachsene Pop-Schlagersängerin („Die immer lacht“, „Regenbogenfarben“) am 10. Juli direkt am Strand auftreten. Das Vorprogramm bestreitet der Sänger Frank Lukas („Noch immer“, „Tausend Bilder“).