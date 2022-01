Kiel

„Das ist etwas, was von der ersten Sekunde an richtig Spaß bringt.“ Ein wesentlicher Aspekt beim Schlagzeugspiel, den Landtagspräsident Klaus Schlie nach seinem Einstand auf dem Drumset da nennt. Im Schleswig-Holstein-Saal des Landeshauses wurde es am Dienstag vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein als „Instrument des Jahres 2022“ präsentiert – als bislang erstes Schlaginstrument.

Das Drumset Das Schlagzeug oder Drumset kombiniert diverse Schlaginstrumente. Zum klassischen modernen Drumset zählen die Bass Drum, die Snare Drum, Tomtoms, Becken und die Hi-Hat. Natürlich ist das Drumset beliebig erweiterbar – etwa durch Cowbell, Holzblock oder Schellenkranz – und kann sich bei manchem Schlagzeuger zu einem ganzen Instrumentenpark auswachsen. Die moderne Form des Drumsets entwickelte sich im späten 19. Jahrhundert, vor allem in New Orleans. Erste archäologische Trommelfunde datieren allerdings bereits in das 4. Jahrtausend vor Christi Geburt.

„Jeder kann ja sofort irgendwie trommeln, ob auf den Schenkeln oder auf der Tischkante“, sagt Nils Rohwer, der in Melsdorf die Schlagzeugschule Drums Unlimited betreibt. „Der Herzschlag, der Puls des Lebens, gibt den Rhythmus schon vor.“ Auch bei ihm sei es mit 13 Jahren – „also relativ spät im Vergleich zu den heutigen Startern“ – so gewesen, erzählt Rohwer. Ihn habe es gepackt, als er bei einem damaligen Kumpel im Keller am Schlagzeug zugehört habe: „Eine Moment-Entscheidung, da dachte ich sofort: Das will ich auch!“

„Wenn man so einen Drummer in Action sieht, das ist ganz einfach mal spannender als bei den meisten anderen Instrumenten – das Visuelle“, sagt Schlagwerker Nils Rohwer, hier an der Marimba. Quelle: Ulf Dahl (Archiv)

Sicher spiele auch das Archaische eine Rolle, erklärt Rohwer, der sich vor allem als Vibrafonist und Marimbaspieler – etwa im Duo Piano Meets Vibes mit Pianist Jens Schliecker – Ansehen in der Szene gewonnen hat. „Wenn man so einen Drummer in Action sieht, das ist ganz einfach mal spannender als bei den meisten anderen Instrumenten – das Visuelle.“ Bestes Beispiel sei ein Musiker wie Martin Grubinger, so Rohwer, der sein Publikum in Ekstase bringe wegen seiner hohen Agilität auf der Bühne.

Schirmherr Martin Grubinger schickt Grußbotschaft

Eben jenen Martin Grubinger hatte der Landesmusikrat als Schirmherr für das aktuelle Instrument des Jahres gewinnen können. Und da der österreichische Schlagwerk-Star und SHMF-Stammgast nicht selber kommen konnte, hatte er eine Videobotschaft geschickt. Ein „historischer Moment“ sei das, frohlockt Grubinger darin. „Normalerweise sind wir, gerade in der Klassik, so ein bisschen die Schmuddelkinder gewesen.“ Was sich grundlegend geändert habe. Multikulturell und global sei das Drumset – und vielseitig. „Es gibt eigentlich nichts, was wir nicht können.“

Im Gegensatz zu anderen Instrumenten gebe es beim Schlagzeug keine Nachwuchsprobleme, sagt Grubinger in dem Videoclip auch noch, sondern Wartelisten bei den Schlagzeugschulen. Ob es ein ideales Alter für den Start am Drumset gibt, ist für Rohwer schwer zu sagen. „Gerade die letzten Einsteiger bei mir, das wurde immer jünger.“ Jüngst habe ein Fünfjähriger in seiner Schlagzeugschule angefangen, vor zweieinhalb Jahren sogar einer mit viereinhalb.

Musikerin Taleja Großmann zeigt Landtagspräsident Klaus Schlie, wie das geht mit dem Trommeln. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Sechs Jahre alt war Taleja Großmann, als sie auf dem Kinderschlagzeug, das noch immer im Keller steht, zum ersten Mal die Sticks tanzen ließ. Mittlerweile war sie mehrfach bei „Jugend jazzt“ dabei, spielt im Landesjugendorchester und im Landesjugendjazzorchester und studiert Jazz in Hamburg. Anton Larsson („vorher habe ich sämtliche Töpfe auf dem Küchenboden verteilt“) war sogar erst vier bei seiner ersten Unterrichtsstunde – und auch er hat sein erstes Schlagzeug noch. Larsson fing an beim Landesjugendjazzorchester, machte dann beim Landesjugendensemble für Neue Musik mit und spielt heute Schlagzeug im Landesjugendorchester.

Musiker Anton Larsson zeigt Gyde Opitz vom Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein, wie sie die Drumsticks halten muss. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die beiden jungen Musiker zeigten erst mal, was sie solo am Drumset so draufhaben und gaben später Klaus Schlie und Gyde Opitz vom Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein, der das Projekt „Instrument des Jahres“ fördert, eine kurze Unterweisung. Damit beide anschließend bei einem gemeinsamen Drum-Battle eine möglichst gute Figur machen. „Meine Frau hat schon befürchtet, wenn ich nach Hause komme, will ich auch so’n Ding haben“, scherzt Schlie danach.

Nils Rohwer: „Den Groove hat man – oder nicht“

Kann man Rhythmusgefühl lernen? „Bis zu einem gewissen Grad schon“, sagt Nils Rohwer. Aber einige hätten eher die Veranlagung und andere weniger – wie bei jedem Instrument. Anders beim Gefühl für Groove. „Das kann man eigentlich nicht lernen. Entweder man hat das, und dann kommt das auch einfach – oder nicht.“

