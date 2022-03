Schlagzeuger Markus Zell dreht Doku über Drumset-Szene in SH

Kiel

Viel trommeln müsse man nicht mehr für das Drumset, sagt Markus Zell. Das „Instrument des Jahres 2022“ sei populär, die Kurse seien voll. „Eine breite, ausgeprägte Trommelszene“ gebe es in Schleswig-Holstein, sagt der 59-jährige Musiker und Musikpädagoge, der in Felde wohnt und in Kiel die Schlagzeugschule „Klapperlapapp“ betreibt.

Doch ein wenig mehr Tamtam ums Drumset könne nicht schaden, meinten die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) für Jugendmusik SH und der Landesmusikrat. Dessen Projektmanagerin Lydia Hofmann wandte sich an Markus Zell – und der hatte eine Idee.

Markus Zell von der Schlagzeugschule „Klapperlapapp“ Kiel will Zweiminüter drehen

„Üblicherweise gibt es zum Instrument des Jahres ein Symposium im Rendsburger Nordkolleg, wo dann die üblichen Verdächtigen auflaufen – und das wär’s dann“, sagt Zell. Spannender und weit effektiver im Sinne der Idee des „Instruments des Jahres“ sei es aber, landesweit mal zu schauen: „Wer macht denn überhaupt was mit dem Ding, und wo gibt’s das überhaupt? Nicht nur in den größeren Städten, sondern auch im ländlichen Raum.“

Nicht nur in Bands, sondern auch als Therapieform oder als Instrument in Schlagzeugschulen oder in Kindergärten. „Mal die Leute abholen, die sonst nicht im Rampenlicht stehen“, plant Zell.

Hierfür greift Zell zur Kamera. Denn der Drummer hat sich mit Beginn der Corona-Pandemie auch aufs Filmemachen verlegt. Kreuz und quer will er durch Schleswig-Holstein touren und Leute besuchen, „die mit Trommeln zu tun haben“. Interviews will Zell mit ihnen führen und „so kurze Zweiminüter drehen, insgesamt 15 bis 20 Beiträge“.

Die Ergebnisse will Zell in der letzten Septemberwoche zusammengeschnitten als Film „mit einem großen Knall“ öffentlich zeigen – Favorit dafür sei das neue „Jahr100Haus“ im Freilichtmuseum Molfsee.

Live mitwirken an dem großen Knall soll dann auch Jost Nickel, geboren in Kiel. Einer der besten Tour- und Sessiondrummer Deutschlands, der schon für Johannes Oerding, Jan Delay oder Sasha aktiv war.

Finanziell gefördert wird das Projekt von der LAG Jugendmusik und dem Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein, was Zell mit der nötigen Technik wie Kameras und Aufzeichnungsgeräte versorgt. Der Bundesmusikverband Chor & Orchester übernimmt die laufende Finanzierung.

Nun hofft Zell auf möglichst viele Interessenten, die ihm was erzählen möchten über ihr Trommeln. „Ganz formlos“ könnten sie sich beim ihm per E-Mail unter klapperlapapp@me.com bewerben – samt Telefonnummer – und darin kurz schildern, was sie mit dem Drumset und allem, was verwandt ist, denn eigentlich so anstellen.