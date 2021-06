Kiel

In den kommenden vierzehn Tagen, bis zum 2. Juli, erhalten Diskotheken in Schleswig-Holstein Gelegenheit, sich für ein Modellprojekt zur Wiedereröffnung zu bewerben. Das Wirtschaftsministerium will damit nach guten Erfahrungen etwa in der Gastronomie zur Belebung dieses Wirtschaftszweiges und zum Vergnügen junger Menschen beitragen, wie Ressortchef Bernd Buchholz (FDP) betont.

Tanzen auf Abstand und mit Maske nennt Buchholz "realitätsfremd"

Erste Diskotheken in Deutschland haben trotz Pandemie wieder geöffnet – allerdings unter strengsten Auflagen wie Abstand und Maskenpflicht auf der Tanzfläche. "Das ist realitätsfremd und obendrein nur der halbe Spaß", so Buchholz.

Die Hürden werden in Schleswig-Holstein, anders als beispielsweise in Niedersachsen, sehr hoch gesteckt, um angesichts der drohenden Verbreitung der Delta-Variante des Virus die Risiken in Grenzen halten zu können.

Drei Diskotheken mit unterschiedlicher Kapazität werden ausgewählt

In Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium hat man ein Modellprojekt aufgelegt, das lediglich in drei Einrichtungen genehmigt wird: in einer Disco mit nur 200 Personen Kapazität sowie in zwei größeren mit 500 und 2000 Personen.

Start soll bereits am 20. Juli sein und den ausgewählten Locations dann drei Veranstaltungen möglich machen. Buchholz: "Es geht um nicht mehr und nicht weniger, als einer Branche, die als erstes dichtmachen musste und als letztes öffnen darf, wieder eine Perspektive zu geben."

Kontaktdaten, GGG-Kriterien, Tests auch im Nachhinein

Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist die Garantie einer vollständigen Erfassung der vorab angemeldeten, tanzfreudigen Besucherinnen und Besucher sowie deren schriftliche Einwilligung zur Modellprojekt-Teilnahme.

Die Probanden müssen zertifiziert den "GGG"-Kriterien entsprechen, das heißt vollständig geimpft oder genesen sein oder einen aktuellen Test nachweisen können. Hier liegt die wohl größte Hürde: Der Test darf vor dem Einlass nicht älter als sechs Stunden sein.

Weitere Corona-Tests im Nachgang

Außerdem sollen die Tanzenden die Verpflichtung eingehen, sich am zweiten, vierten, sechsten und zehnten Tag erneut testen zu lassen. "Die Betreiber der Lokale müssen außerdem sicherstellen, dass Nachtest-Verweigerer für Folgeveranstaltungen keinen Zutritt mehr erhalten", so Buchholz. Eine Nachtest-Pflicht gelte nicht für Geimpfte und Genesene – es sei denn, sie weisen Symptome auf. Dieselben Regeln gelten für das Personal der Betriebe.

Wissenschaftliche Auswertung, Perspektiven für die Zukunft

Auf Vermittlung des Ministeriums müssen sich die Betreiber außerdem eine wissenschaftliche Auswertung des Modellprojekts zum Beispiel über das UKSH organisieren. Minister Buchholz macht keinen Hehl daraus, dass er das Paket dieser Anforderungen für die Betreiber und die Nutzer für sehr aufwendig hält.

Er zeigt sich aber zuversichtlich, dass sich unter den wenigen großen Einrichtungen und den deutlich mehr kleineren genügend Antragswillige finden werden. Man habe sich ja schließlich im Vorfeld mit einzelnen Häusern wie dem Max Nachttheater in Kiel ins Benehmen gesetzt. Bei "strengster Einhaltung der Spielregeln" sieht der Wirtschaftsminister gute Chancen, aus dem Modellprojekt tragfähige Perspektiven für die Zukunft entwickeln zu können.

Disco-Versuche auch in anderen Bundesländern

Vergleichbare Tests starten tatsächlich auch in anderen Bundesländern - beispielsweise in Leipzig, Berlin und Hannover. In Leipzig feierten 200 Gäste in der "Distillery", ohne Masken und Abstand. Im Nachgang wird wieder getestet, um mögliche Infektionsketten zu erkennen.

Sonderrolle Niedersachsen: Alle Diskotheken offen

Niedersachsen ist einen Schritt weiter gegangen. Dort sind Clubs bereits ohne Modellprojekt-Kontrolle geöffnet, wo die Corona-Inzidenz stabil unter 35 liegt.

Die Maskenpflicht wurde dabei am heutigen 21. Juni abgeschafft. "Angesichts einer Delta-Variante in einer im Wesentlichen nicht geimpften Zielgruppe, den jungen Leuten, sollten wir hier lieber einen verantwortbaren Weg zwischen Risiko und Mut gehen", so Buchholz dazu, "Wir wollen durch die Öffnung nicht riskieren, dass das am Ende nicht funktioniert."