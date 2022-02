Kiel

Ein Händchen für treffende Parodien hatte Florian Schroeder im nahezu ausverkauften Saal des Kieler Metro-Kinos zuvor bereits bewiesen – ob Helge Schneider, Karl Lauterbach oder Armin Laschet. In der Zugabe seines knapp dreistündigen Jahresrückblicks „Schluss jetzt!“ fordert der Kabarettist und Bestseller-Autor sein Publikum zu einer „Parodie-Jukebox“. Wer ihm einen prominenten Namen zuruft, kriegt sein aktuelles Buch „Schluss mit der Meinungsfreiheit!“, wenn Schroeder es nicht hinbekommt. Merke: Lokale Größen gelten nicht!

„Jenny Elvers!“, ruft eine Frau. „Das hat kein Buch verdient“, echauffiert sich Schroeder, gewährt aber doch eins, nachdem er bei der mehr in den Klatschspalten als vor der Kamera stehenden Schauspielerin unversucht kapituliert. An Jürgen Vogel hat er zu knacken („Wie spricht der denn?“), lässt es bleiben – auch Markus, Zusteller bei der Post, kriegt ein Buch, allerdings per DPD. Den Psychologen und Autor Leon Windscheid („Der spricht wie Atze Schröder in jung“) kriegt Schroeder gut hin, ebenso Stand-up-Comedian Felix Lobrecht, den Schauspieler Ben Becker passabel.

Fabelhafte Talk-Runde bei Markus Lanz

Ganz fabelhaft gelingt Schroeder die Talkrunde bei Markus Lanz, hier kommt mehr Physis und Mimik ins Spiel. Das abgehakte Sprechen, intensive Gestikulieren und Hibbelige des Moderators, Wolfgang Schäubles Knarzigkeit, Jogi Löws zischendes Einatmen, Dieter Bohlens prolliges Hamburgisch, ganz ausgezeichnet auch Donald Trumps affektiert weiche Artikulation und Angela Merkels tendenziell trutschige Sprechweise, die von Schroeders Lanz mit Blick auf ihren Großen Zapfenstreich gefragt wird, woher sie wissen wolle, dass es rote Rosen regne, wenn sie den Farbfilm vergessen habe.

0G und christliche Feste

2021 ist für Schroeder – wie für alle Kabarettisten – ein Füllhorn dankbarer Themen. Aus dem er sich mit einer Kombination aus pointiertem Witz und scharfsinnigem Sezieren weidlich bedient. So gebe es nicht nur 2G oder 3G, sondern auch 0G, nämlich null Gehirn. Und 4G nur beim Kölner Karneval: „gesoffen, gekotzt, gebumst, gestorben“. Hauptsache aber, die drei großen christlichen Feste können gefeiert werden: Weihnachten, Karneval und Black Friday.

Seitenhiebe und Kinnhaken für Spitzenpolitiker

Gezielte Seitenhiebe oder frontale Kinnhaken teilt der Kabarettist gegen Politiker jeder Couleur aus, oft begleitet von unfreiwillig saukomischen Video-Häppchen per Beamer – etwa die blamablen Auftritte von Tino Chrupalla oder Armin Laschet in Kinder-Interviews. Olaf Scholz sei ein „Meister der Plattitüden“, der „Avatar“ Christian Lindner das Ergebnis des Prozesses, wenn der Kampf Mensch gegen Maschine von Letzterer gewonnen werde. Linder hätte sich übrigens eine neuerliche Koalitionsverweigerung gar nicht leisten können, so Schroeder, der sich als beharrlicher Grün-Wähler outet. Und dennoch hätten sich Annalena Baerbock und Robert Habeck, „der Richard David Precht der deutschen Politik“, da derart über den Tisch ziehen lassen.