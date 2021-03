Schönkirchen

„Möge das Album durchgehört werden, von Anfang bis Ende. Die Lieder brauchen, bedingen einander“, schreibt Carsten Langner auf seiner Homepage. Also ein Album im klassischen Sinne? „Ich glaube, sie haben eine andere Wirkung, wenn man die Reihenfolge nicht einhält“, erklärt der Musiker, Jahrgang 1988.

Das Lied „Die Hand, die die Wiege bewegt“ gehöre für ihn untrennbar zu dem danach mit dem Titel „Welt von Morgen“, weil die Bewegung „Fridays for Future“, der er dieses Lied gewidmet habe, überwiegend von jungen Frauen angestoßen worden sei.

Reinhard Mey über Carsten Lagner: „Perfektes Schreibhandwerk“

Er habe die Lieder des jungen Schönkircheners „wie Gedichte“ gelesen, lobte Reinhard Mey Langners ebenfalls doppeldeutig betiteltes zweites Album „Von Wegen“ (2017) - nach dem Debütalbum „27“ von 2015 - und pries „perfektes Schreibhandwerk“, das „selten geworden“ sei.

Ihm gefalle das Album „sehr gut“, tat Hannes Wader kund, mit dem Langner bereits aufgetreten ist. „Ich versuche, mir nichts drauf einzubilden“, sagt der, denn ohne Mey und Wader hätte er nie angefangen, Lieder zu schreiben. Anfangs habe er bei vielen die Erwartungshaltung gespürt, er sei der neue Reinhard Mey, was er als schwierig empfinde. „Ich bin eher der selbstkritische Zweifler.“

Von Reinhard Mey Song zum Weltfrauentag geliehen

Den Text zu „Die Hand, die die Wiege bewegt“ hatte Reinhard Mey 2019 auf seiner Homepage zum Weltfrauentag veröffentlicht. Dort fand ihn Langner, sprach darüber mit seiner Freundin, die „erschüttert“ gewesen sei, wie aktuell der 2002 geschriebene Text noch war - auch angesichts der #MeToo-Debatte.

Ob er es veröffentlichen dürfe, fragte Langner kurzerhand Mey. Der gab sein Okay, schickte sein musikalisches Demo dazu. „Er war sehr uneitel und hat mich einfach machen lassen, was die Interpretation anging“, erinnert sich Langner.

Politisches und Liebeslieder aus Schönkirchen

„Trotz alledem ... gerade deswegen ... jetzt erst recht“, schreibt der Schönkirchener auf seiner Internetseite zum ebenfalls in Eigenregie produzierten Album „Würde“. Denn die Würde erodiere immer mehr im menschlichen Miteinander, „ich mache mir große Sorgen über die gesellschaftliche Entwicklung“.

Ein Dreivierteljahr alt sei sein Lied „Alternative Fakten“. „Jede dieser zum Teil ausgedachten Verschwörungstheorien ist mittlerweile von irgendjemandem behauptet worden.“ In „Sparschwein“ nimmt Langner sarkastisch die „Geiz-ist-geil“-Mentalität aus Korn, ein Liebeslied ist „Wenn der Winter nicht mehr wiche“.

Nach der Krise ein neues Stück

Es funktioniere für ihn nur in dieser Kombination; auf einem Album mit reinen Politliedern käme die Empathie zu kurz. „Glückswinkel“ sei eine Auseinandersetzung mit eigenen Ängsten und Zweifeln. „Ich muss eine Krise immer erst durchleben, dann entsteht ein neues Stück. Diese existenziellen Sorgen, die zurzeit da sind und mich ganz bestimmt inspirieren werden, weiter Lieder zu schreiben, sind einfach zu groß und zu allgegenwärtig, als dass ich das in Worte fassen könnte.“

Seit Corona finanziell in Schieflage

Obwohl er auf seiner Homepage ein paar ironisch gemeinte Vorschläge versammelt für erlaubte Zusammenkünfte, bei denen man mindestens so viele Menschen treffen könne wie auf seinen Konzerten - das jüngste war im Oktober 2020 Open Air in Kiel-Schilksee beim Kulturfestival Schleswig-Holstein - ist Langner mit dem kulturellen Lockdown „grundsätzlich nicht uneinverstanden“.

Er vertraue dem Urteil der Virologen, sagt Langner, Berufsmusiker seit 2012. „Solange wir Leben damit retten, müssen wir verzichten. Womit ich nicht einverstanden bin, ist die Art, wie man mit Leuten umgeht, die wegen es Lockdowns nicht arbeiten können. Von den ganzen groß angekündigten Hilfen habe ich wegen irgendwelcher Klauseln nichts abgekommen, obwohl ich seit mehreren Monaten null Euro verdiene.“

Glaube an die Macht der Lieder

Langners Musikverlag heißt „Macht der Lieder“. Ist da also ein fester Glaube, Lieder könnten etwas verändern? Vielleicht sogar die Welt? „Wenn mir jemand schreibt, er habe ein Lied von mir gehört und ein paar Monate später beschlossen, beruflich was anderes zu machen und an die See zu ziehen und es ginge ihm unglaublich gut und er würde jetzt endlich das Leben führen, das er schon immer führen wollte, dann habe ich vielleicht mit dem Lied nur einen Stoß gegeben, dass sich für diesen Menschen die Welt verändert hat.

Vielleicht kann tatsächlich ein Lied die Welt im Kleinen verändern.“