Kiel.

„Stell dir mal vor, dein Zuhause ist das Meer“, sagt Stella und spinnt den Gedanken gleich weiter: Nie wäre man allein unter Wasser, ständig wäre etwas los und laut wäre es vermutlich auch. Immer weiter steigert sich die Protagonistin des Bühnenmonologs „Hope Spot Ocean“, der am Freitag, 17. September, im Hansa 48 Uraufführung feiert, in die Zerstörungen der Meereswelt hinein und entwirft zu apokalyptischen Videobildern eine Dystopie, die in einer Katastrophe für die Menschheit mündet.

Ronja Donath entwickelte das Stück gemeinsam mit Lara Phelina Pansegrau

Stellas Schreckensvision nimmt nur einen Teil des Stückes ein, das nicht umsonst das Wort „Hoffnung“ im Titel trägt. „Der Titel basiert auf der Initiative „Hope Spots“ der amerikanischen Meeresforscherin Sylvia Earle, eine globale Naturschutzkampagne, die weltweit ökologisch einzigartige Meeresareale überwacht und vor Zerstörung etwa durch Fischerei, Bohrungen und Verschmutzung schützt“, erzählt Ronja Donath, Gemeinsam mit Lara Phelina Pansegrau hat sie das Stück entwickelt. Die freiberufliche Schauspielerin und die Regisseurin, vor kurzem noch Regieassistentin im Werftparktheater, kennen sich seit Kindertagen.

In der Corona-Zwangspause war der Klimawandel ein Thema

Die Idee zu dem Stück hatte Ronja während der Corona-Zwangspause, in der sie sich viel mit Fragen des Klimawandels beschäftigt hat. „Ich dachte: Jeder sollte etwas dagegen tun und am besten vor seiner Haustür damit anfangen. Und in Kiel liegt dort nun mal die Ostsee.“

Wie groß die Relevanz dieses Themas ist, merkten die beiden Kielerinnen daran, dass alle Förderanträge, die sie unter anderem an die Stadt, das Land und die Deutsche Umwelthilfe gestellt hatten, bewilligt wurden. Nachdem die Finanzierung stand, folgten zwei Monate intensiver Recherchearbeit, darunter ausführliche Gespräche mit diversen Wissenschaftlern.

Dramatisch-abstrakte Bilder von Videokünstler Patrick Staves

Das Stück selbst entstand während der Probenarbeiten, das heißt, beide Frauen schrieben zu aufkommenden Themenkomplexen Texte, die anschließend diskutiert und für die Bühne „zusammengedampft“ wurden. „Das tat schon weh, so viel von dem gesammelten Wissen zu kürzen“, sagt Ronja. In zwei Ebenen ist die 27-Jährige in ihrem rund 50-minütigen Solo präsent - als Bühnenfigur und in Videoprojektionen. Zu den teils dramatisch -abstrakten Bildern, gedreht von Videokünstler Patrick Staves, liefert sie Hintergrundinformationen unter anderem zum Fehmarnbelt-Tunnel oder zu North Stream 2 - harte Fakten, die den Zuschauer das Gruseln lehren könnten.

Schauspielerin Ronja Donath (links) im Gespräch mit Regisseurin Lara Phelina Pansegrau während der Probe Quelle: Björn Schaller

„Nicht belehren, sondern berühren und bewegen“

Die Bühnenfigur Stella hadert mit einem persönlichen Verlust, der mit dem Meer zusammenhängt. Auf diese Weise entsteht ein echter Spannungsbogen. „Wir wollen eben nicht den Zeigefinger erheben“, so die Regisseurin, „denn Theater soll nicht belehren, sondern berühren und bewegen.

Hansastr. 48. Freitag + Samstag ausverkauft. So 16.30 Uhr und 19 Uhr