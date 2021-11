Kiel

Als Müllunternehmer Fleckmann alias Heino Ferch hilflos in einem Meer blauer Säcke herumstrampelt, meldet der Geräuschpegel im großen Saal im Metro-Kino schon maximalen Spaß. Und als der Abspann läuft zum jüngsten Kinoabenteuer der „Pfefferkörner“ und Regisseur Christian Theede die Bühne entert, will das Getrampel und Gejohle gar nicht mehr aufhören. Fünf Schulklassen aus Kiel und Umgebung sind zur Eröffnung der Schulkinowochen gekommen und haben hörbar ihren Spaß an „Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“.

„Klar“, sagt Theede später im Gespräch, „Kinder sehen die Welt anders als Erwachsene. Und den Blickwinkel muss man beim Dreh berücksichtigen.“ Ein Portion Kindsein im eigenen Herzen sei dabei hilfreich, sagt er auch. Und dass er, als er klein war, unbedingt Zauberer werden wollte. Und mit Magie hat ja auch die Illusionsmaschine Kino zu tun.

„Hattet Ihr viel Spaß beim Drehen?“

Ganz schön brenzlig: Jonny (Leander Pütz) und Clarissa (Charlotte Martz) sind zwei der fünf Pfefferkörner, die in „Der Schatz der Tiefsee“ als jugendliche Detektive unterwegs sind. Quelle: dpa

Wie lang dauert es, bis der Film fertig ist? Wie geht das mit der Musik? Hattet Ihr viel Spaß beim Drehen? So prasseln die Fragen. Und: War das echt, wie der Junge mit dem BMX-Rad über die Container im Hafen brettert? Theede gewährt seinem jungen Publikum bereitwillig einen Blick hinter die Kulissen, erzählt vom Stunt, den ein jugendlicher BMX-Profi aus England übernommen hat („Bitte nicht nachmachen – das ist echt gefährlich“). Erklärt, wie mit einer Nebelmaschine und einem Wasserzerstäuber nicht nur ordentlich Dampf, sondern auch Dramatik an Bord gemacht wird - und dass Filmemachen auch Arbeit ist: „Zum Beispiel haben wir zwei Wochen lang in Müllverbrennungsanlagen gedreht. Das war heiß und muffig und echt anstrengend.“

Außerdem hat auch das Drehen mit Kindern seine Tücken – schon deshalb, weil diese nur einige Stunden am Tag arbeiten dürfen. „Es macht Laune, weil sie viel intuitiver und offener sind“, sagt Theede, „aber man muss es auch sehr gut planen.“ Etwa so, dass zwei der jungen Hauptdarsteller am Morgen spielen und die anderen beiden am Nachmittag. „Das können aber zwei ganz unterschiedliche Szenen sein. Und am Ende ist das ein riesiges Puzzle, das zusammen wächst.“

Der Müllteppich im Meer entstand am Computer

Im zweiten Kinofilm machen sich die Pfefferkörner Tarun, Alice und ihre Freunde auf die Suche nach einer verschwundenen Meeresbiologin. Sie spüren einem geheimnisvollen Müllteppich im Meer nach und den dunklen Geschäften eines Recycling-Unternehmers, der sich bevorzugt in makelloses Weiß hüllt. Ob der Müll für die Szene extra ins Meer geworfen wurde, will eine wissen. „Das war gar nicht so leicht“, antwortet Christian Theede, „am Ende haben wir ihn digital am Computer gemacht. Aber wir brauchten ja auch Müll an Land; die Kinder sollten da durchrennen. Und der musste natürlich sauber sein – also haben wir ihn extra herstellen lassen. Das war ganz schön teuer.“

Das Thema Meeresschutz hat den Filmemacher gereizt – und die Frage, wie man es auf die Leinwand transportiert. „Es sollte eine Art James Bond für Kinder werden – die sehen ja gerne Superhelden“, so Theede, „außerdem sind die Kinder schlauer und wahrhaftiger als die Erwachsenen; das spitzen wir noch ein bisschen zu.“ Im Endergebnis ist das rasant wie James Bond und mit vielen Tier- und Naturbildern wie bei Checker-Tobi. „Man muss beim Kinderfilm für das junge Publikum erzählen“, so Theede, „aber auch mit einem Augenzwinkern, einem doppelten Boden, damit auch die Erwachsenen Spaß haben.“