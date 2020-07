Kiel

Im achten Band der Krimireihe um die Växjöer Ermittlerinnen Stina Forss und Ingrid Nyström verstrickt das Autorenpaar Kerstin Danielsson und Roman Voosen das Team in den Kriminalfall, der Schweden seit Jahrzehnten am stärksten beschäftigt, den Mord an Ministerpräsident Olof Palme am 28. Februar 1986. „Die Taten der Toten“ ist nun erschienen, just als Schwedens Staatsanwaltschaft im Juni einen Täter präsentierte und den rätselhaften Fall für gelöst erklärte.

Sie leben bei Växjö auf dem Land, da, wo auch Ihre Krimis spielen. Wie lebt es sich derzeit in Schweden?

Kerstin Danielsson Heute sehr gut. Es ist ein toller Sommertag, wir haben hier nicht so große Einschränkungen wegen Corona. Und wir leben auf dem Land, wo die soziale Distanz ohnehin kein Problem ist.

Roman Voosen Im Alltag kriegen wir von der Pandemie so gut wie nichts mit. Man hält auf Abstand, aber eine Maske trägt beim Einkaufen niemand. Der Kindergarten läuft, unsere beiden Kleinen sind gerade dort.

Danielsson Und ich arbeite Teilzeit in der Schule. Das ist eine Blase der Normalität, die sich auch seltsam anfühlt. Vor allem, wenn ich Nachrichten aus Deutschland lese und feststelle, dass die Zeit gerade alles andere als normal ist. Einerseits ist es schön, andererseits vielleicht auch naiv.

Im Roman spielen sie mit dem Mord an Olof Palme eine dunkle Seite Schwedens durch. Durch sämtliche Ermittlungsstränge von den Rechtsnationalen bis zum südafrikanischen Geheimdienst. Was hat Sie gereizt, diesen vielfach durchleuchteten Fall aufzugreifen?

Voosen Wir schreiben seit fünf, sechs Jahren auf dieses Buch hin. Die Bücher ergeben eine große Erzählung, in der wir versuchen, das Schweden von heute darzustellen. Eine Art Sittengemälde, das in den Grundprinzipien auch auf Deutschland übertragbar ist. Der Palme-Mord ist ein großes Politikum, bis heute von nationaler Tragweite. Es ranken sich so viele Mythen, Verschwörungen und krude Theorien darum herum – das ist für uns als Autoren sehr dankbar.

Danielsson Olof Palme hat sich zudem eine Politik getraut, die aus heutiger Sicht leider nicht mehr möglich scheint. Seine Regierungszeit war die Blütezeit des schwedischen Wohlfahrtsstaats. Das Land damals auch eine kritische Stimme in der Weltpolitik. Eine Zeit, die von vielen romantisiert wird – und für andere ein rotes Tuch ist. Der Mord markiert eine Zeitenwende.

Wie hat es sich für Sie angefühlt, dass der Mörder nun der Skandia-Mann Stig Engström gewesen sein soll?

Voosen Es war keine Überraschung, aber enttäuschend. Weil dieses landesweite Trauma immer noch nicht geheilt ist.

Wie haben Sie in dieser Fülle von Material recherchiert und ausgewählt?

Voosen Die Literatur um Olof Palme ist ein Dschungel. Wir haben versucht, aus rund 130 Publikationen die seriösesten herauszusuchen. Vom Ende der Neunziger gibt es den frei zugänglichen Bericht eines parlamentarischen Untersuchungs aus schusses, der die Mängel der Ermittlung aufgelistet hat. Und es war sehr fruchtbar, in den 1000 Seiten der Anklageschrift gegen Christer Pettersson zu stöbern. Er wurde Ende der Achtziger verurteilt, in zweiter Instanz aber freigesprochen.

Das klingt eher nach einer geschichtswissenschaftlichen Arbeit als nach einem Krimi?

Danielsson Ich bin ja Historikerin, und diese Quellenarbeit ist mir vertraut und macht mir Spaß. Das Spannende ist die künstlerische Freiheit, wenn man sich von den historischen Fakten löst und sich dem Stoff nicht so verpflichtet fühlen muss. Wir schreiben, wie es hätte sein können.

Ist das der Kick, der Sie beim Schreiben trägt?

Voosen Wir beziehen uns in unseren Büchern immer auf tatsächliche Ereignisse – zum Beispiel den Untergang der Estonia. Und wir versuchen, die Geschichten so dramaturgisch zu verdichten, dass sie haarscharf an den Fakten vorbeischrabben.

Wie darf man sich das eigentlich vorstellen, wenn Sie zusammen schreiben?

Voosen Das unterscheidet sich von Buch zu Buch. Hier war der größte Teil die Recherche. Ich habe mich mehr auf die Lebensgeschichte konzentriert, Kerstin auf die Mordermittlungen. Wir hatten noch nie so viele Karteikarten wie bei diesem Roman. Daraus haben wir auf unserem Esstisch Puzzles gelegt, grobe Diagramme herausdestilliert und daran entlang das Konzept entwickelt.

Stina Forss hatte immer schon viel auszuhalten an körperlicher und seelischer Gewalt. Dieses Mal nun ist es Ingrid Nyström, die eine Grenze überschreitet. Was mögen Sie an den beiden Kommissarinnen?

Danielsson Die beiden haben sich sehr entwickelt im Laufe der Romane. Manchmal haben wir gestaunt, wozu die beiden fähig sind. Und sie sind geprägt von dem, was sie durchmachen: Sie tragen ihre Wunden.

Voosen Anfangs war Stina die spannendere Figur mit ihrer deutsch-schwedischen Familiengeschichte. Die ist frech, impulsiv, kaxig sagt man auf Schwedisch. Mittlerweile beschäftigt mich die ordentliche Nyström stärker. Sie handelt hier gegen alles, wofür sie steht und woran sie glaubt. Und die Frage ist: Wie lebt sie nun damit? Forss dagegen will vielleicht doch nicht als der ewige Sonderling enden.

Wie unterschiedlich sind Schweden und Deutschland wirklich?

Danielsson Das hängt ganz und gar davon ab, wo man lebt. Mir scheint manchmal der größere Unterschied, dass wir in Deutschland in der Großstadt gelebt haben und hier auf dem Land. Unser Leben hier hat vermutlich mehr gemeinsam mit dem Leben in Schleswig-Holstein als dem in Stockholm. Es gibt aber auch große Unterschiede. Als Historikerin finde ich es interessant, wie präsent die Geschichte im alltäglichen Diskurs in Deutschland ist – und wie abwesend in Schweden.

Wie erklären Sie sich das?

Voosen Schweden war 100 Jahre in keinen Krieg verwickelt. Die Geschichte hat weniger Brüche. Das Selbstbild ist entsprechend unproblematischer, kann sich leichter auf Begriffe wie Schweden als Nation einigen und die schwedische Fahne hissen. Viel stärker als der tatsächlich kulturelle Unterschied ist das Selbst- und Fremdbild der Länder.

Danielsson Wie die Schweden Deutschland sehen, ähnelt dem, was man in Hamburg über Bayern sagt: Lederhosen und Oktoberfest.

Voosen Und genauso wenig ist hier Bullerbü-Land. Schweden hat eine der höchsten Mordraten Europas und ein großes Problem mit Gang-Kriminalität. Aber in Deutschland denkt man eher an rote Häuser und Seen.

Wie wird in Schweden über Corona gesprochen?

Danielsson Es wird viel über den Sonderweg und die Außenwirkung des Landes geredet. Schweden ist es einfach nicht gewohnt, als das schlechte Beispiel dazustehen. Sie sind eigentlich die, wo alles läuft. Und jetzt ringen sie etwas mit ihrem Bild in der Welt.

Was würden Sie aus Deutschland und Schweden für die ideale Umgebung nehmen?

Danielsson Gute Frage. Das Hamburger Kulturleben, das Intellektuelle, die deutschen Zeitungen. Und die schwedische Natur.

Voosen Ja, ich würde die Natur ausschneiden und mitsamt unseres Hauses zehn Kilometer vor Hamburg ansiedeln. Mit Anbindung an die Innenstadt.

Voosen/ Danielsson: Die Taten der Toten. KiWi TB, 480 S., 12 Euro