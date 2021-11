Kiel

Ein Frischling noch, gerade mal 22 Jahre alt, war Nils Landgren, als Benny Andersson den aufstrebenden Jazz-Posaunisten 1979 ins Studio bat. Die Aufnahmen für „Voulez-Vous“ standen an, sechstes Album der weltberühmten Band und später Nummer eins in elf Ländern. Es lieferte Hits wie „Chiquitita“, „I Have A Dream“ oder „Does Your Mother Know“ und den Titelsong, an dem der blutjunge Posaunist mitwirkte.

42 Jahre später erinnert sich Landgren, heute einer der bekanntesten Jazz-Posaunisten und Leiter der Jazz Baltica, noch gut an die Arbeit mit seinen Landsleuten, die dann seine Freunde werden sollten. „Benny hatte damals die Idee, dass er für den Song ,Voulez-Vous’ Bläser dabei haben wollte, einen Bläsersatz.“ Zuvor habe er ihn samt den beiden Saxofonisten Halldór Pálsson und Johann Stengård bei einem anderen schwedischen Popstar gehört – „und er fand uns gut, wir waren damals die angesagteste Bläser-Sektion. Johann fährt immer noch herum und macht ABBA-Revivals auf der ganzen Welt.“

„Es ist immer angenehm mit Benny“

Wie war die Zusammenarbeit mit Benny Andersson? Angenehm? „Es ist immer angenehm mit Benny, wenn wir uns treffen“, erzählt Landgren. „Es ist total locker, total easy, total entspannt. Er ist ein sehr freundlicher Mensch. Aber er weiß genau, was er haben will. Und wenn man ihn besucht, kommen immer neue Sachen, dann spielt er die ganze Zeit. Total musikalisch.“

2004 wirkte Andersson bei einem Track auf Landgrens Cover-Album „Funky ABBA“ von 2004 mit, aufgenommen im legendären Polar A Studio in Stockholm – Geburtsstätte aller ABBA-Songs. Andersson habe das Projekt abgesegnet. Aber Landgren erzählt, er habe die Songs damals „ein bisschen umdrehen“ wollen. „Man kann ja ,Funky ABBA’ nicht total in Dur machen, das muss ja ein bisschen mehr moll-mäßig sein.“

Es habe ihn nicht sehr überrascht, dass Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad nach 40 Jahren Pause mit „Voyage“ ein neues Album rausgebracht haben. „Ein bisschen.“ Denn Benny und Björn hatten eine große Feier organisiert in Stockholm, um die 50 Jahre ihrer Zusammenarbeit zu feiern. „Und da waren auch die beiden Frauen dabei, wir standen sogar auf der Bühne – nicht als ABBA, aber als Freunde. Da dachte ich: Hey, vielleicht kann das wieder was werden, die haben sich sehr gut verstanden. Aber niemand hat ein Wort gesagt – nicht mal die Musiker, die sehr lange mit mir gespielt haben. Die haben alle die Klappe gehalten, dass die ein neues Album aufgenommen haben – das fand ich auch ganz toll!“

„Ich mag das neue Album sehr“

„Ich finde die Musik super“, sagt Landgren zu den neuen Songs, „ich mag das neue Album sehr, das ist total ABBA!“ Schöne Melodien seien das, die Texte gut, sie sängen auch gut. Anfang September beim Staatsbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Stockholm, wo Landgren spielte, habe er Ulvaeus getroffen. „Er meinte, die haben eine so tolle Zeit zusammen gehabt, diese Platte zu machen, und so klingt es auch.“ Anderssons Melodien seien es, was die Songs von ABBA ausmache. „Er hat ja was ganz Eigenes, finde ich“, sagt Landgren.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 24. September hat Nils Landgren übrigens sein erstes Solo-Album mit dem Titel „Nature Boy“ veröffentlicht, mit für Posaune arrangierten Traditionals und Jazz-Klassikern, aufgenommen in der Kirche im südschwedischen Ingelstorp. Und im kommenden Monat reist der Umtriebige für zwei Jazz-Baltica-Adventskonzerte an, um in der Musik- und Kongresshalle Lübeck (19. Dezember) und der ACO-Thormannhalle in Büdelsdorf (21. Dezember) sein bereits siebtes „Christmas With My Friends“-Programm zu präsentieren – zusammen mit vier Musikern und vier Sängerinnen.