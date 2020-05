Kiel.

Tage, wie er sie in seinem Song „Du hast ‘ nen Freund in mir“ beschreibt, kennt Florian Künstler nicht nur vom Hörensagen, er hat sie erlebt. „Es gibt so Tage, an denen du denkst, die Straße wird einfach nicht weiterführen“, singt er zu reduzierter Gitarrenbegleitung, „zu viel Gepäck auf deinen Schultern, und zu viel Chaos, um dich selbst zu spüren.“ So war es oft bei dem in Berlin geborenen und später in Ratekau aufgewachsenen Künstler. Dabei klingt seine Musik eher schwerelos als schwermütig.

Im Talentwettbewerb NDR Schleswig-Holstein Hammer trat er vor Heinz Rudolf Kunze auf, der anschließend attestierte: „Die anderen sind zwar gut, aber Florian hat Talent.“ Seit 2018 hat Florian Künstler eine feste Band und derzeit arbeitet er an seinem ersten Album. Und trotz der derzeit widrigen Umstände sagt er, „mich wirft nichts mehr um. Ich kann das gerade total genießen und mein Leben ist eh geil, ob der große Erfolg kommt oder nicht.“

Das ist die KN-Bühne KN-Bühne täglich außer montags um 20 Uhr hier auf www.kn-online.de. Dort sind alle Auftritte abrufbar. Das Spendenkonto von „KN hilft e.V.“ bei der Förde Sparkasse: DE05 2105 0170 1400 2620 00. Die Spenden werden wöchentlich unter den beteiligten Künstlern aufgeteilt. Freie Künstler, die mit einem Auftritt auf der „KN-Bühne“ auf sich und ihre derzeit schwierige Lage aufmerksam machen wollen, können sich weiterhin unter der Mailadresse kulturredaktion@kieler-nachrichten.de melden (bitte mit Telefonnummer).

