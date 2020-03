Im Jungbrunnen

Kiel

Ihre Zeit scheint vorbei, wie sie da sitzt, allein mit ihrem Spiegelbild. Wie im Selbstgespräch gibt sie Auskunft, philosophiert über das, was der Menschen höchstes Gut ist: Lebenszeit. Von der es nie genug gibt und deren Fortschreiten sich in Körper und Gesichter gräbt. Im Jahr 2098 muss sich darüber keiner mehr Sorgen machen. Da sichert die blaue Wunderdroge „The Fix“ die ewige Jugend – jedenfalls denen, die das Geld dafür haben.

Eine gar nicht so ferne Dystopie

Den Klassengegensatz hat Laurie Penny in ihrem Roman Everything belongs to the future im Kampf um die verlängerte Lebenszeit zugespitzt. Vorlage für ein Bühnenstück das nach der Uraufführung in Dortmund 2018 jetzt im Studio des Schauspielhauses in einer eigenen Fassung, inszeniert von Annette Pullen, Premiere feierte.

Gar nicht so fern erscheint die Dystopie in Zeiten, in denen Werbung und Medien das Streben nach Verlängerung der Jugend längst zum gesellschaftlichen Leitbild stilisiert haben. Annette Pullen verpackt sie in eine Art Stationendrama, das sich zum Trip entwickelt. Es ist dann im Studio auch ein bisschen wie auf dem Abenteuerspielplatz, zwischen den Stationen, die Ausstatterin Nina Sievers im Raum und um die Zuschauer herum verteilt hat: ein blau schimmerndes Bällebad, das den Jungbrunnen symbolisiert, die Gefängniszelle ein einsames Podest, der rostige Food-Truck der Rebellen ein Relikt von Idylle und Flower-Power. Und in der Mitte liegt ein Boot wie gestrandet, die Zentrale von Team Threehundred, das „The Fix“ produziert.

Irgendwann ist da die Zeitbombe ...

Vier Schauspieler zirkulieren dazwischen durch Zeiten und Schauplätze. Und obendrüber thront Kammerschauspielerin Almuth Schmidt als moralische Instanz. Sie ist Nina, die Rebellin, die vor kurzem noch als jugendliche Kämpferin gleiches Recht für alle forderte und mit Lover Alex bei den Reichen Pillen klaute, um sie in Robin-Hood-Manier unter den Bedürftigen zu verteilen. Nun blickt die plötzlich Gealterte zurück. Almuth Schmidt tut das fragend, zweifelnd und wie aus großer Distanz zu dem, was geschehen ist. Die Lücken füllen sich auf der Bühne. Daisy, die „The Fix“ erfunden hat, im Truck einzog und etwas noch viel Monströseres entwickelte. Alex, der aus Liebe zu Nina mitaufbegehrt und für die Firma spitzelt. Parker, der das Leben feiert und die Droge. Und irgendwann ist da die Zeitbombe, die alles verändern soll.

In filmischen Schnitten und Überblendungen collagiert Annette Pullen die Puzzlestücke, in denen es Penny um ungefähr alles geht: Klimawandel, Liebe, Kunst und Politik … Ein zuweilen unübersichtliches Amalgam aus Erinnerungsschnipseln und Weltuntergangsszenario, dem die Regisseurin versucht, das Parolenhafte auszutreiben. Den arg schematischen Helden haucht sie jenseits von Traktat und Doktrin Leben und emotionale Verstrickung. Was die Figuren menschlicher macht – aber auch ein wenig banaler.

Von mephistophelischer Doppelsinnigkeit

Da hat Tiffany Köberichs punkig aufmüpfige Nina wenig Möglichkeit, sich über das Bild der radikalisierten Kämpferin und (gar nicht im Sinne Pennys) enttäuschten Liebenden hinaus zu entwickeln. Und auch Tony Marosseks Alex bleibt gefangen in der Rolle des zwischen Eigennutz und Klassenkampf zerrissenen Revoluzzers. Spannender sind wie so oft die Bösen im Spiel, die Nina Sievers zwischen Star Trek und Galaxy Quest hübsch futuristisch ausstaffiert hat. Maximilian Herzogenrath gibt den Manager der Wunderpille als raumgreifenden Partylöwen und Einpeitscher. Und Anne Rohde lässt ihre Daisy in replikantenhafter Künstlichkeit und mephistophelischer Doppelsinnigkeit schillern. Eindrückliches Zentrum der Geschichte.

So ergibt sich allmählich ein Bild, in dem jugendliches Revoluzzertum und reiches Establishment gegenüber stehen. Das hat starke Momente, etwa wenn Daisy nonchalant ins Bällebad sinkt oder die alte Nina die Aura des Alters auf den Punkt bringt: „Das ist das Gesicht, das mir schon immer zusteht. Es macht mich unsichtbar.“ Und daneben treibt der Abend locker über die gesellschaftliche Brisanz hinweg in ein Abenteuerland.

