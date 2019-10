Der Bestsellerautor Sebastian Fitzek hat einen neuen Roman geschrieben – und mit seinem Team um "Das Geschenk" gleich eine ganze Show aus Live-Konzert, Lesung und Comedy konzipiert. Die "Soundtrack-Leseshow“ lockte am Dienstag knapp 3000 Psychothriller-Fans in die Kieler Sparkassen Arena.

Von Kai-Peter Boysen