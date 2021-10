Kiel

Nicht einmal die freien Skizzen, „aus Spaß nebenbei“ entstanden, die Stillleben und Porträts in Mischtechnik aus Tusche, Bleistift und Aquarell oder die sprechend aufs Papier geworfenen Eindrücke in den Reisetagebüchern möchte Gisbert-K. Jungermann selber als Kunst einordnen: „Das ist Handwerk, keine Kunst, es sei denn, man versteht auch einen virtuosen Schmied als Künstler ...“

Auf Einladung der Bürgerinitiative Kulturpark Seekamp hat der Architekt erstmals eine Retrospektive seines Schaffens zusammengestellt. Der in Dänischenhagen lebende Sauerländer, der von 1975 bis 1980 an der Muthesius-Fachhochschule für Gestaltung in Kiel studierte, mag als Person lediglich in renommierten Architekturbüros, in Stadtplanungsämtern oder lehrbeauftragt an der Muthesius Kunsthochschule bekannt sein – seine Architekturzeichnungen kennen dagegen sehr sehr viele.

Kein Foto, sondern eine am Computer bearbeitete Collage geschichteter Zeichnungen: Gisbert Jungermann verschaffte 2012, lange vor Beginn des Baus, einen lebendigen Eindruck davon, wie das Holsten-Fleet an der Holstenbrücke einmal aussehen könnte. Quelle: Visualisierung Gisbert Jungermann

Denn diese ahnungsvollen Illustrationen bringen Leben und Farbe in die oft nur aus Grundriss und schematisierten Vorder- und Seitenansichten bestehenden Maßzeichnungen der Architektur-Kollegen. Die Fassadengestaltungen erhalten bei Jungermann haptische Oberflächenstrukturen. Menschen, Bäume, Wolken und das vorhandene städtische Umfeld sollen „Architektur fasslich machen, städtebauliche Ideen anschaulich zur Diskussion stellen. Aus einer Idee mache ich etwas, was auf manche dann schon fast wie ein Foto wirkt“, so der „Augenmensch“ Jungermann.

Gut Seekamp: Kurator Jens Jacobus präsentiert Kieler Architektur-Visionen

Von diesem visionären Blick in die Zukunft hat auch Kurator Jens Jacobus als ehemaliger Leiter des Hochbauamts in der Landeshauptstadt häufig profitiert: „Man konnte mithilfe der Jungermann-Illustrationen auf demokratische Weise ein breites Publikum über Architektur-Gestaltung informieren.“ In der Ausstellung begegnen deshalb Projekte wie das Holsten-Fleet im Entwurf von 2012, das dann tatsächlich ganz ähnlich realisiert wurde. Vor allem aber begegnen „verpasste Chancen Kiels“ (Jacobus) wie der ertüchtigte Olympiahafen in Schilksee, das moderne Gegenüber mit gläserner Brücke in den Warleberger Hof oder („besser als der jetzt gebaute, statisch massive Hotelturm“) der Baade-Entwurf für das Hochhaus zwischen Exerzierplatz und Wunderino-Arena.

Gisbert Jungermann: Techniken vom Bleistift bis zur Ipad-Collage

Jungermann, der schon als Kind alles zeichnerisch erfassen wollte, habe sich schon im Architektur-Studium mehr für das Zeichnerisch-Darstellerische interessiert als für das Statische und Konstruktive. „Und es erschien mir ideal, dass da auch die anderen Fachbereiche bei der Hand waren, die freie Kunst, die Bildhauerei, die Fotografie.“ Der Entwicklung der Techniken im Sinne perfekter Fluchtpunktperspektiven ist er stets neugierig gefolgt. Vom Tuschefüller, über kopierte und kolorierte Lichtpausen, Mischtechniken mit Aquarellpinseln und Blei- oder Filzstiften ist er seit 1995 immer tiefer in die virtuelle Welt von Bilddesign mittels Ipad-Tablett und Apps vorgedrungen.

Einzigartige Ausstellung von Architektur-Gebrauchsgrafik

Kunstvoll, das erweist sich am demonstrativ aufgebauten Zeichentisch in Schilksee, verbindet er die eine mit der anderen Handwerksebene, überarbeitet Handgezeichnetes mit Computertechnik zur reich gestuften Collage. Eine vergleichbare Gebrauchsgrafik-Ausstellung mit Gut Seekamp sei bislang weder im Museum für Architekturzeichnung Berlin noch im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt zu sehen gewesen.

Arbeitswerkzeug des Architektur-Illustrators anschaulich gemacht

Seine fiktiven Collagen musste Gisbert Jungermann über vier Jahrzehnte ständig im engen Austausch mit den Kollegen in den Architekturbüros, mit Behörden, Investorengesellschaften, Werbeagenturen flexibel an Wünsche anpassen. „Ich habe aber, ohne es groß zu merken, bestimmt auch mal ästhetisch Einfluss genommen auf die Projekte“, so Jungermann bescheiden. Der „Repräsentant einer in dieser Qualität leider aussterbenden Spezies“ (Jacobus) hat vom „Spiegel“-Gebäude in Hamburg über den Flughafen in Katar oder den Potsdamer Platz in Berlin, von Gosch auf Sylt bis zum Hotelschiff in St. Petersburg vieles vorausgeahnt. Dass er sich am Rande auch mal eine frech hingeworfene Trump-Karikatur gönnt, wirkt entspannend.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jungermann überlässt in der Gestaltung nichts dem Zufall – auch eine Ausstellung seiner Arbeiten nicht. Die Kombinationen an den Wänden, gerade auch das persönlichere Feld in Petersburger Hängung in der oberen Etage, hat er vorher zuhause am Computer simuliert. Auch eine Kunst.

Ausstellung auf Seekamp, Gutshaus Hans-Kock-Stiftung, Seekamper Weg 10, Kiel-Schilksee. Bis 17. Oktober jew. Sa/So 14-17 Uhr. Eintritt frei. www.kulturpark-seekamp.de