Im Dialog mit Autoren und Texten

Kiel

Viele sind groß geworden von jenen, die in ihren Anfängen im Literaturhaus Kiel gelesen haben. Daniel Kehlmann zum Beispiel, im November 2000 als 25-jähriger Nachwuchsautor zu Gast mit seinem Romandebüt Mahlers Zeit. Seither hat er fast jedes seiner Bücher auch in Kiel vorgestellt, so Literaturhausleiter Wolfgang Sandfuchs – „nur mit Tyll hat es bisher nicht geklappt …“ Oder Peter Stamm, der gerade zum zehnten Mal im Alten Botanischen Garten las. Gianrico Carofiglio, 2011 beim Debütroman-Festival – und bald darauf auf hiesigen Krimi-Bestsellerlisten.

Von der Neugier auf Neues

„Das zu sehen, bringt mich auch selbst weiter“, sagt der Hausherr, den drei Mitarbeiterinnen unterstützen, „man bekommt den Weg der Autoren mit und darf sich ein bisschen als Teil davon fühlen.“ Kontinuität ist ihm wichtig im Literaturhaus, das in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feierte und das der promovierte Slawist und Literaturwissenschaftler im Dezember 1999 übernommen hat. So wichtig wie die Neugier auf Neues; den Nachwuchs hatte Sandfuchs schon als Geschäftsführer im Freiburger Literaturbüro im Blick.

In Kiel hat er dann mit dem Centre Culturel Français das Festival des Debütromans erfunden, zu dem alljährlich Autoren und Verlagsleute aus ganz Europa anreisen, um sich auszutauschen.

Erfahren, wo das Erzählte an die Biografie andockt

Er hat die Liliencron-Dozentur mitgetragen, die Programmlinie des Hauses geschärft. Etwa mit der Leselounge, die er 2000 mit einer engagierten Praktikantin erfand, als Entdeckungstour in die neue junge Literatur: „Es ist wichtig, dass Raum bleibt für neue Tendenzen.“ Sandfuchs mag die Abwechslung im Betrieb. Auch der Dialog mit den Autoren, darüber, was sie antreibt, wie ein Text entsteht oder wo das Erzählte an die Biografie andockt.

Neue deutschsprachige Literatur, Autoren aus den Ostseeländern und aus Schleswig-Holstein – der Dreiklang prägt das Programm bis heute. Auch die hiesige Szene ist dort zunehmend sichtbar geworden – mit Mareike Krügel, Jan Christophersen, Christopher Ecker, um Doris Runge, Jochen Missfeldt. „Und auch Feridun Zaimoglu war ein anderer, als er zum ersten Mal hier gelesen hat.“

Französischsprachige Literatur setzt starke Akzente

Jüngst konnte zum dritten Mal der Preis Neue Prosa für Autoren mit Schleswig-Holstein-Bezug vergeben werden. Der spannt den Bogen zur Autorenförderung, wie sie das Haus in Schreib-Workshops praktiziert. „Autorenberatung, Arbeiten am Text“, sinniert Sandfuchs, „das war es, was ich damals wollte, als ich aus Freiburg kam. Nun bin ich Veranstalter geworden.“ Einer, der in Förderkriterien denkt. „Wenn mir ein Autor wichtig erscheint, als politische Stimme oder wegweisend im Schreiben, dann versuche ich, den zu holen“, sagt Sandfuchs. Die französischsprachige Literatur setzt starke Akzente, zuletzt mit Friedenspreisträger Boualem Sansal. Und dass er Nouveau-Roman-Veteran Alain Robbe-Grillet nach Kiel locken konnte und kurz vor dessen Tod auch den vielseitigen Urs Widmer, beglückt ihn.

Die ganz großen Namen sind seltener, die wie Krimistar Hakan Nesser oder jetzt im Literatursommer Jostein Gaarder auch mal die Kunsthalle füllen und damit wieder die kleineren Veranstaltungen ermöglichen. Aber es ist ihm auch nicht unrecht, wenn andere den populären Bereich abdecken.

Der Raum am Schwanenweg schafft Konzentration

„Das Haus ist für Literatur gemacht“, sagt Wolfgang Sandfuchs oben in seinem Dachzimmer, und das klingt beinahe liebevoll. Ein bisschen Wohnzimmer und ein bisschen Vortragssaal, mit Bildern an den Wänden, die das Thema Literatur aufgreifen, die Nähe zum Publikum. „Der Raum schafft Konzentration“, überlegt er weiter; vielleicht bescheinigen ihm deshalb immer wieder Autoren ein „besonders aufmerksames Publikum“. Das eine Stammpublikum aber gibt es nicht, eher verschiedene, die sich auf einzelne Autoren beziehen. „Es wäre schön, wenn es das Label gäbe“, sagt er, „aber hier sagt man nicht wie bei Kino oder Theater: Was gibt es denn heute im Literaturhaus?“

Was er sich noch wünscht für die nähere Zukunft: „Geld, um eine dritte Stelle zu finanzieren, wäre schön.“ Mehr Interesse von Seiten auch der Stadt. Ein zweites Buch der ehemaligen Volontärin Juliana Kalnay, 2018 mit dem Hebbel-Preis geehrt.“

Immerhin steht das Haus auch dank der verlässlichen Unterstützung des Landes stabil da. Und vieles hat sich erfüllt. „Es sind nicht immer dieselben Leute, die kommen und hier durchlaufen oder ehrenamtlich mitmachen – aber das zeigt auch, dass das Haus lebt und dass es weitergeht.“

www.literaturhaus-sh.de

