Für Fans der „ Terminator“-Filme ist es eine handfeste Sensation: Edward Furlong (41), der im zweiten Teil der Reihe den jugendlichen John Connor spielte, feiert in „ Terminator: Dark Fate“ sein Comeback. Das wurde am Rande der Comic-Con in Los Angeles bekannt.

Furlong wurde als Kinderstar in den 1990er Jahren berühmt, seine bekannteste Rolle war aber die in dem Kult-Actionfilm. Seitdem war er vor allem in kleineren Rollen zu sehen.

In „ Terminator: Dark Fate“ gibt es ein weiteres Comeback: Linda Hamilton (62) kehrt nach 28 Jahren in ihrer ikonischen Rolle als Sarah Connor auf die Leinwand zurück. Auch „ Terminator“ Arnold Schwarzenegger ist wieder in seiner Paraderolle zu sehen. Bei einem gemeinsamer Auftritt mit Hamilton bei der Comic-Con sagte Schwarzenegger am Donnerstag, die 1984 begonnene „ Terminator“-Reihe habe sein Leben verändert.

Der Film soll Ende Oktober in Deutschland und im November in den USA anlaufen.

