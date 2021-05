Vom Konzert-Reigen in der Kiesgrube zum weltgrößten Heavy-Metal-Event: Das Wacken Open Air schreibt eine fast märchenhafte Erfolgsstory. Die jetzt verfilmt in Serie gehen soll. Arbeitstitel: „The Story of Wacken“. Showrunner und Hauptdarsteller ist Charly Hübner („Polizeiruf 110“).