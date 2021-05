Kiel

Ausverkauft ist es dennoch, nur eben spärlich besetzt unter Corona-Konditionen im Modellprojekt-Modus. Dazu noch die unvermeidlichen Masken. Trotz des dankbaren Stoffs eine echte Herausforderung also für Marko Gebbert als Peter, Gustavs Gailus (Jon) und Christian Kämpfer (Chris), das Publikum in Wallung zu bringen und rund zweieinhalb Stunden lang (einschließlich Pause) kontinuierlich bei Laune zu halten.

Eine Konditionsleistung sowieso bei diesem Sprint durch Shakespeares Œuvre. Und dieses Unterfangen gelingt den drei Darstellern bravourös unter der versierten Regie von Daniel Karasek, der das Stück aus der Feder von Adam Long, Daniel Singer und Jess Winfield bekanntlich bereits etliche Male an anderen Häusern inszeniert hat.

Shakespeare zwinkert herab

Senkrecht gespiegelt wie eine Spielkarte zwinkert von oben schelmisch William Shakespeare herab, als Peter mit Zylinder und Glitzerschlips großspurig die Bühne betritt und wie ein Flugzeug-Steward das Publikum einnordet. Jon – dezent gestreifter Anzug, Intellektuellen-Brille, unterm Arm ein dicker Band mit Shakespeares Werken – stößt hinzu und fragt professoral ins Publikum, wer denn hier wohl den König Johann kenne. In Reihe eins meldet sich verschämt Chris, stolpert kurz darauf auf die Bühne, das Trio ist komplett. „Die ganze Welt ist eine Bühne“, sagt Jon – und los geht’s.

Start in Kiel mit "Romeo und Julia"

Mit Kniebeugen und Liegestütz bereiten sich Peter und Chris auf den Start mit "Romeo und Julia" vor. „Was machst du da?“, fragt Peter kurz darauf, als sich Chris auf die Lehne des Sessel – einziges festes Bühnen-Requisit – setzt und dann wispert: „Die Balkonszene.“

Um sich bald darauf lüstern an der Kante zu reiben – „wer braucht da einen Romeo?“. Kämpfer, der sämtliche Frauenrollen übernimmt, agiert mit großer Lust an der Travestie bis ins Groteske und gibt dem Affen reichlich Zucker, grimassierend, gestikulierend. Gebbert legt seine Figuren raumgreifend an, Gailus seine Charaktere eher filigran.

Tragödie mit Splatter-Effekt

„Ich habe eine Vision“, lässt Kämpfer Chris die scheinbar sterbende Julia hauchen, „das Schauspielhaus ist ausverkauft, keiner muss mehr Masken tragen. Das Bernsteinzimmer ist ...“ Frei umgemünzt, im Originaltext geht’s um George Bush und O. J. Simpson – eine der sinnigen Modernisierungen. Die Sterbeszenen bieten herrliche Gelegenheiten, genüsslich zu chargieren und mit dem Schrecken Scherz zu treiben.

Veritables Splatter-Potenzial birgt etwa die Tragödie "Titus Andronicus" – dem Schänder (Gebbert) wird im Kochstudio die Kehle durchtrennt, das Blut spritzt als rotes Tuch aus dem Hals, und bald ist dann auch gar, die Menschenkopf-Pastete.

"Othello" wird gekonnt gerappt

Die sauber getimt gerappte "Othello"-Story belegt die Musikalität des Trios, Kämpfer hängt noch ein kurzes Solo auf dem Sopransaxofon dran. Szenenapplaus! In den extrem gerafft kondensierten 16 Komödien des Meisters wird Markus Söder statt des nicht mehr ganz so präsenten Gregor Gysi vom Meteor erschlagen. Die Kurzfassung von "Macbeth"-Tragödie bringen sie in norddeutschem Slang statt in schottischer Mundart.

Richard III. gegen Heinrich V. tragen sie als reichlich rabiates Fußballspiel voller Fouls aus, mit einer Krone als Ball. Dann merken die drei Mimen, dass sie den Hamlet vergessen haben – aber Chris mag nicht mehr. Verdrückt sich in den Zuschauerraum, setzt sich bockig in die dritte Reihe. Greift sich, als Jon und Peter ihn packen wollen, einen ahnungslosen Gast als Geisel („Ich leg den Typen um! Ich leg ihn um!“) und türmt. Pause.

Jon hat Chris auf dem Flughafen Fuhlsbüttel geschnappt, der will immer noch nicht – „das ist so ein Mordsding. Das hat so viele Wörter“. Doch auch das berühmte Drama um den dänischen Prinzen lässt sich natürlich irgendwie destillieren. Und mit schrägen Billig-Requisiten (Ausstattung: Nina Sievers) spicken – der Geist von Hamlets Vater ist eine Riesensocke mit aufgemalter Fratze, die an einer Angel baumelt. Ein Skateboard poltert auf die Bühne. Der berühmte Monolog plumpst verbal in Grünkern-Gemüsebrei für zwölf Personen.

Zum Finale: "Hamlet" kurios

Zum Schluss treiben Gebbert, Gailus und Kämpfer den Hamlet voller Wucht und Wonne auf die kuriose Spitze. Holen Hannah aus dem Publikum auf die Bühne, taufen sie Achim, die soll die Ophelia spielen – nun, eigentlich soll sie nur pünktlich kreischen. Die Geisel von vorhin – ebenfalls Achim genannt – lassen sie als Ophelias Ich auf der Bühne hin und her flüchten. Auch das restliche Publikum wird einbezogen in Freudscher Manier. Alles gipfelt in einem ekstatischen Hamlet-Gruppenerlebnis. Und weil angeblich etwas Zeit bleibt, hecheln sie das Drama noch mal im Zeitraffer durch. Und dann gleich noch mal, diesmal rückwärts – Zeilen, Gesten, alles. Der Rest ist Atemholen, Strahlen – und tosender Applaus.