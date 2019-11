Das Glück in der Diaspora

Kiel

Momentan arbeite er an einem neuen Album, das im Mai kommenden Jahres herauskommen soll. Bleibt er seinem forschen, folkloristischen, tanzbaren Stil treu? „Ich glaube, jede Platte in den letzten Jahren, auch " Viva Diaspora" von 2015, hat neue oder andere Türen aufgemacht, eine andere Ästhetik formuliert.“ Etwas wie "Disko Partizani" (2007) als Konzeptalbum würde er nicht wiederholen, sagt Shantel, „weil ich das einfach langweilig finde. Ich bin nicht jemand, der seine Erfolgsformel verwaltet“.

Zerrissene Familiengeschichte

Der Titel " Viva Disapora" beziehe sich nicht etwa darauf, dass er sich in Deutschland stilistisch in einer Diaspora wähne, präzisiert Shantel, sondern habe mit seiner „zerrissenen Familiengeschichte“ zu tun. Einerseits seiner Mutter, die „aus einem jüdisch-rumänischen Kontext“ komme und deren Familie seinerzeit aus der alten Heimat Czernowitz in der rumänisch-ukrainischen Grenzregion Bukowina flüchtete, und die seines griechischen Vaters, seines griechischen Großvaters und dessen deutscher Frau.

Sein Opa sei damals einer der ersten Gastarbeiter gewesen. Im Elternhaus sei er auch zum ersten Mal mit südosteuropäischer Musik in Berührung gekommen. „Die lief den ganzen Tag. Die Nachbarskinder sagten: Ihr hört ja komische Sachen. Bei denen lief ja Abba oder so was.“

Diaspora positiv besetzten

Diese Familiengeschichte sei immer verbunden gewesen „mit melancholischen Rückblicken auf diese versunkene, verlorene Heimat, was immer das auch heißen mag“, und er habe dem mit Entwurzelung behafteten Begriff Diaspora etwas Positives entgegensetzen wollen. „Wir leben glücklicherweise in einer Zeit moderner Einwanderungsgesellschaften. Nationalstaaten sind für mich ein Auslaufmodell, Migration und Emigration total kulturstiftende Elemente.

Ohne Emigration würden wir in Deutschland wahrscheinlich noch mit Schellen und Holzknüppeln herumlaufen.“ Der auch in Osteuropa aufkeimende Neo-Nationalismus sei die Reaktion auf eine von Populisten geschürte scheinbare „Bedrohung des Identitätsversprechens“.

Eher im Ausland als deutscher Künstler wahrgenommen

Als paradox und „sehr falsch“ empfindet es Shantel, dass er hierzulande nicht als deutscher Musiker rezipiert werde. Sehr wohl aber, wenn er in Mexiko („wenn ich da spiele, stehen da 10 000 Leute“), in der Türkei, in Frankreich, Australien, Neuseeland oder Kanada unterwegs sei.

„Dass mein Sound jetzt nicht zwingend diesem deutschen Radio-Pop entspricht, kommt noch gewinnbringend hinzu – vielleicht repräsentiere ich einfach das andere Gesicht Deutschlands, nämlich das vielfältige, das internationale, das kosmopolitische, das aufgeklärte.“

Schlagerhafter deutscher Pop

Shantel, eher „der Vinyl-Vintage-Typ“ und viel auf Plattenbörsen unterwegs, ist froh, dass er „gottlob noch nie einen Song auf Deutsch rausgebracht“ hat, erinnert sich dann aber: „Doch, einen, mit einem österreichischen Rapper, aber das war dann eben auch geschmeidig mit diesem Akzent“.

Ansonsten sei das „Tätersprache“ und klinge nicht gut. So wie die aktuelle deutsche Popmusik, das seien „eigentlich alles Schlager. Wenn wir die im Radio hören, lachen wir uns immer kaputt.“

Konzert: Donnerstag, 28. November, 20 Uhr, Orange Club ( Traum GmbH), Grasweg 19, Kiel.