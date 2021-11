Sieben Millionen Euro vom Land für ein Werkzentrum am Theater Kiel

Kiel

Der Bedarf ist seit Jahren unstrittig, auch geplant wird schon, nachdem bereits mehrere Grundstücke im Gespräch waren und wieder verworfen wurden. Jetzt hat das Land einen millionenschweren Impuls für ein Werkzentrum am Theater Kiel gegeben: Sieben Millionen Euro werden aus der Nachschiebeliste des Haushalts 2022 für die kommenden Jahre zur Verfügung gestellt.

Ein zentraler Ort für die Theater-Werkstätten

„Kultur ist für unser Land auch und gerade in Krisenzeiten ein hohes Gut“, betonte Finanzministerin Monika Heinold. „Mit der Nachschiebeliste legen wir die Grundlage für die Sanierung des Theaters Kiel.“ Das künftige Werkzentrum soll die Theaterwerkstätten – Schlosserei, Tischlerei, Malsaal, Theaterplastik und Polsterei sowie Herren- und Damenfundus – an einem zentralen Ort vereinen.

Der kaufmännische Direktor des Theaters Kiel, Roland Schneider, freut sich über den Kabinettsbeschluss: „Mit den sieben Millionen Eurokönnen wir unser geplantes Werkzentrum zu einem Drittel finanzieren.“

Ein Meilenstein in der Finanzierung eines Werkzentrums

Schneider sprach von einem „Meilenstein in der Finanzierung dieses Großprojektes, an dem wir bereits seit der Jahrtausendwende arbeiten.“ Aktuell sind die Werkstätten im aus den 70er Jahren stammenden schwarzen Anbau des Opernhauses untergebracht, der Herrenfundus befindet sich ebenso wie das Ausstattungsatelier an anderen Orten im Stadtgebiet. Ein Wasserschaden hatte Anfang dieses Jahres gezeigt, wie sanierungsbedürftig der Kubus insgesamt ist.

Suche nach einer geeigneten Immobilie geht weiter

„Das Werkzentrum ist für unser Theater eine ganz wichtige Lebensader. Die beengte Situation im Kieler Opernhaus ist kaum noch erträglich und fordert von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Theaters höchste Flexibilität. Daher kommt die Unterstützung des Landes wie gerufen“, sagte Bürgermeisterin Renate Treutel, als Kulturdezernentin Vorsitzende des Verwaltungsrates des Theaters Kiel. „Wir werden nun mit diesem Rückenwind den Ankauf einer geeigneten Immobilie forcieren.“

Der schwarze Kubus soll ein Probenzentrum werden

Das Projekt Werkzentrum hat auch für die Kunst erhebliche Bedeutung. Generalintendant Daniel Karasek: „Durch die Zentralisierung unserer Werkstätten werden im Opernhaus Räume frei, die wir in Zukunft endlich zu dringend benötigten Probebühnen umgestalten können. Dadurch wird der Anbau des Opernhauses zu einem großen Probenzentrum für alle Sparten, was die künstlerischen Prozesse ungemein erleichtern wird.“

Jetzt gilt es, auf dem Grundstock des Landes aufzubauen. Auch gegenüber Kommunalpolitikern wurde vom Theater Kiel bereits viel Überzeugungsarbeit geleistet, was die Notwendigkeit des Werkzentrums angeht. Es fehlen noch zwei Drittel des angesetzten Kostenrahmens. Und auch wenn „standortneutral geplant“ wird, wie es Roland Schneider ausdrückt, es fehlt auch noch die passende Immobilie. Bereits zweimal glaubte man, sie (zuletzt in Wellsee) gefunden zu haben. Derzeit wird erneut gesucht.