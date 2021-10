Sieben Stockwerke, sieben Künstler: BBK zu Gast im Kieler Bildungsministerium

Kiel

Kalligraphische Schnörkel und geheimnisvolle Zeichen, expressive Spielereien und fantasievolle Bildgeschichten: Malerei und Grafik unterschiedlichster Stilarten hat für die Dauer einer Ausstellung Einzug im Bildungsministerium gehalten. Zum vierten Mal präsentieren Künstlerinnen und Künstler des Bundesverbandes Bildender Künstler Schleswig-Holstein hier eine Auswahl ihrer Arbeiten.

Start-up im Ministerium als Win-Win-Situation

„Start-up“ lautet der Titel der langfristig angelegten Reihe, die 2018 auf Initiative von Ministerin Karin Prien und dem BBK-SH ins Leben gerufen wurde und in der neben den Exponaten auch die Ausstellungsvergütung im Fokus steht. „ In Start-ups geht es um Vergütung“, so der BBK-Vorsitzende Anders Petersen. „Und geht es darum, dass die Künstlerinnen und Künstler für die Präsentation ihrer Arbeiten, das heißt ihres geistigen Eigentums, ein Honorar erhalten.“ Dies sei schließlich in anderen Bereichen eine Selbstverständlichkeit – und angesichts ansonsten kahler Wände eine klare Win-Win-Situation.

Aus 28 Bewerbungen kamen sieben Künstlerinnen und Künstler zu Zuge

In ihrer vierten Auflage wurden für die kuratierte Schau wie immer sieben Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, deren Arbeiten sich im Foyer und den sieben Stockwerken das Bildungsministeriums verteilen. Aus insgesamt 28 Bewerbungen entschied sich die Jury für die rätselhaft verspielten Kompositionen von Deborah Di Meglio und die expressiven Tuschezeichnungen zwischen Kalligraphie und Informel von Hanako C. Hahne, sowie für die ausdrucksstarken Fotoarbeiten von JanKB und die an Keilschrift gemahnenden Grafiken von Monika Rathlev.

Atif Gülucüs Symphonie der Kinder

Atif Gülucü ist mit einem großformatigen Diptychon vertreten, das er „Dirigenten: Symphonie der Kinder“ nennt. Entstanden sind die Arbeiten, die trotz ihrer erdigen Farbigkeit unerhörte Leichtigkeit ausstrahlen, im Rahmen eines Schulprojektes. Sie lassen an überdimensionales Notenblätter denken, auf denen sich kreisrunde Spuren eingefärbter Tennisbälle, mit denen die Schüler den Malgrund bewerfen durften, zu einem munteren Notenchaos formieren.

Erzählerisch und extrem kleinteilig ist die surreal-hintersinnige Bildwelt von Elmar Jacob, darunter eine geheimnisvolle Bootspartie, in der außer den Reisenden auch ein grinsender Teufel an Bord ist. Vergleichsweise streng nehmen sich Roswitha Steinkopfs „Roadmovies“ aus, in flächige Farbfelder unterteilte Bildtafeln, auf denen Straßenschluchten und schwarze Hunde mit menschlichen Schattenwesen und geisterhaften Fahrräder rätselhafte Geschichten erzählen.

Diese Kunst ist käuflich

Nach dem Lockdown ist „Start up 4“ wieder die erste Schau im Bildungsministerium. Staatssekretär Oliver Grundei freute sich über die Publikumsresonanz zur Eröffnung und ergänzte augenzwinkernd: „Man hält es kaum für möglich: Die Kunst ist käuflich. Alle Werke sind zu erwerben.“

Brunswiker Str. 16-22. Bis 13. 4. 2022. Mo-Fr 9-15 Uhr