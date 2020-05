Kunst schaffen in der Werfthalle

Flensburg

Binnen vier Wochen entwickelte Berking eine Idee, um sie nach den ersten Lockerungen nun beherzt umzusetzen. „Kunst schaffen“ heißt das Motto, unter dem er in seinen Robbe & Berking-Werfthallen knapp 60 Bildhauer, Maler, Grafiker und Kunsthandwerker aus dem norddeutschen Raum versammelt.

Knapp 60 Künstler auf 1800 Quadratmetern

Bis zum 21. Juni können sie auf 1800 Quadratmetern Fläche nun wieder durchatmen. Sie können auch in Coronazeiten Kunst schaffen, präsentieren und verkaufen – und vor allem wieder in Kontakt mit der Öffentlichkeit kommen. Dieses Aufbruchsignal für die Kunstszene ließ weder die direkt angesprochenen Künstler lange zögern, noch Kulturministerin Karin Prien.

Kunstfrühling nach Winterstarre

Sie eröffnete die facettenreiche Schau am Mittwochabend als Schirmherrin – und freute sich nach der „tristen Winterstarre“ über einen jetzt langsam aufblühenden Kunstfrühling. So deutlich hätten die letzten Wochen gezeigt, dass Kultur eben nicht Ornament, sondern Fundament einer Gesellschaft sei – und durch digitale Angebote eben nur bedingt ersetzbar.

Handschuhe statt Händedruck

So war bei bei dieser hygienerichtlinienkonformen Ausstellungseröffnung mit Gesichtsschutz statt Büfett, mit Silberschmiedehandschuhen statt Händedruck, Erleichterung zu spüren über Berkings „Initialzündung“. Sie hat in Flensburg auch noch ein Pendant in der Initiative des Museumsbergs, der unter dem Titel „ Flensburg. Kauft. Kunst“ eine Verkaufsausstellung rund 45 Flensburger Künstler zunächst online und ab 10. Juni dann auch im Heinrich-Sauermann-Haus organisiert. Zum Neustart ein weiteres Zeichen der Solidarität.

Maritime Kunst in maritimem Ambiente

In der gläsernen Werfthalle wie dem angeschlossenen Museum von Robbe & Berking ist es auch ein Zeichen künstlerischer Vielfalt. Der Ort gibt maritimes Ambiente vor, und immer wieder spiegelt sich das auch in den Werken: kunstvolle Wellen unter Fotos schnittiger Jachten, Badeszenen unterm Mastenregal, Kunsthandwerk am Kiel, maritime Malerei auch aus praktischer Segelerfahrung. Der von Berking schnell mit ins Boot geholte Kurator Thomas Gädeke prägte viele Jahre das Kunstgeschehen auf der Gottorfer Schlossinsel. Er steht dafür, dass „Norddeutsche Realisten“ von Nikolaus Störtenbecker über Brigitta Borchert und Erhard Göttlicher bis hin zu Tobias Duwe und Mathias Meinel hier eine besondere Rolle spielen.

"Kraftquellen" für das Zuhause

Vielen Bekannten aus der Kunstszene des Landes kann man hier also zumindest zeitweise begegnen. Und viele Kunstformen auch jenseits des Realismus erleben. Immer wieder, umschreibt es Gädeke, geht es um „die Auseinandersetzung mit der Natur und deren künstlerische Verwandlung“. Eine breite Leistungsschau norddeutscher Kunst sei das, ein umfassendes Angebot auch, „Kraftquellen“ für Zuhause zu erwerben und damit den Künstlern Kraft zu geben, die auch weiter harten Zeiten wirtschaftlich zu bewältigen.

Kunst schaffen und Mut machen

Wer befürchtet, der Hauch von Exklusivität, den Robbe & Berking mit stilvollen Holzjachten und hochwertiger Silberschmiedekunst ausstrahlt, übertrage sich auf die Preise der Kunstwerke, findet keine Bestätigung. Es ist hier wohl eher der Anspruch, der eint. Und wer ins Gespräch mit den Künstlern kommt, merkt schnell, dass vielleicht nicht alle, aber viele wirklich schwere Zeiten durchmachen. So musste mancher seine Kreativität für neue Projekte einsetzen, um auf diese Weise das Soforthilfeprogramm #Kulturhilfe SH in Anspruch nehmen zu können. „Kunst schaffen“ hat deshalb auch viel zu tun mit Mut machen.

Kunst schaffen 2020, bis 21. Juni, Robbe & Berking Werft, Am Industriehafen 5.

Flensburg.Kauft.Kunst., Museumsberg, 10. Juni bis 12. Juli. www.museumsberg-flensburg.de

