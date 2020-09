Kiel

Louisa spielt erst wenige Tage eine vollgültige „ganze“ Violine. Der Musikzweig am Ernst-Barlach-Gymnasium kann sich freuen: Da steht im August 2021 nach der laufenden vierten Klasse an der Hardenbergschule ein ganz besonderes Talent vor der Tür.

Louisa Marie Cordes und das filigranste Streichinstrument

Louisa hat die Geige gegenüber etwa dem Klavier bewusst bevorzugt. „Auf ihr kann man die Töne aussuchen“, ist ihr überaus hintergründig bedenkenswerter Schlüsselsatz dazu. Drei Dinge fallen sofort auf, wenn man sie spielen hört und sieht. Da besteht eine organische Einheit zwischen dem Mädchen und ihrem Instrument. Die Klänge sind sauber intoniert und zielsicher phrasiert. Und die Präsentation der bereits erworbenen Fähigkeiten strahlt Freude, Stolz und Mitteilungsbedürfnis aus. Das gefürchtet filigrane Streichinstrument, bei dem schon Bruchteile von Millimetern den Unterschied zwischen Himmel und Hölle, Wohlklang und Geräuschbelästigung ausmachen, liegt bei ihr richtig. Da kommt kein Zweifel auf.

Lehrer Ralf Kröger : "Louisa ist mit dem Instrument verwachsen"

Ihr Violinlehrer, der in Rendsburg und Itzehoe unterrichtende Geiger Ralf Kröger, kann das nur bestätigen. „Als sie vor zweieinhalb Jahren zu mir kam, war das ungelogen schon in den ersten Unterrichtsstunden klar. Das hatte ich in dem Maße noch nicht erlebt, dass jemand so natürlich mit dem Instrument verwachsen ist. Dass sie auch noch ganz schnell lernt, ganz schnell umsetzt, ebnete jetzt schon den pädagogisch sinnvollen Weg zu Bachs a-Moll-Konzert.“

Grundlagen in der Suzuki-Methode

Die Grundlagen hatte die in Kiel wirkende Mallorquinerin Isabel Morey Suau mit der Suzuki-Methode bei ihr gelegt. Louisa Cordes wendet inzwischen im Schnitt gut zwei Stunden täglich dafür auf, Lieblingstücken wie den Zigeunerweisen oder dem e-Moll-Violinkonzert von Mendelssohn näher zu kommen. Fragt man sie nach Aufwand, gar nach Belastung, erntet man verständnisloses Schweigen. Sie will ja Geigerin werden.

Hochbegabung mit "Rampensau"-Qualitäten

Und das bedeutet bei Louisa: keinerlei Angst vor Auftritten oder kritischen Hörern. Kröger schätzt sie auch in diesem Punkt als außergewöhnlich stabil ein: „Neben meinem eigenen Unterricht soll sie gerne regelmäßig Kurse bei anderen Geigern erhalten. So eine Hochbegabung kann gar nicht genug Futter bekommen. Und sie besitzt die sehr gute Gabe, sofort zu entscheiden: Was hilft mir und was vergesse ich gleich wieder?!“ Und die ewig dogmatische Frage nach der angemessenen Haltung? „Ich gucke mir immer genau an, wie die körperlichen Voraussetzungen sind. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es muss gut klingen und der Spieler muss sich gut fühlen dabei, um gesund zu bleiben.“

Young Academy Rostock und möglichst viele Auftritte

Louisa Cordes, mittlere Tochter von Irene und Dirk Cordes, dem Geschäftsführer von der Firmengruppe dc und des Kieler Wissenschaftsparks, können das Talent effektiv fördern. Sie erweiterten die Frühförderung über die Young Academy Rostock und bei der dortigen Professorin Christiane Hutcap. Teilnahme am Wettbewerb „Jugend musiziert“, na klar, und Podiumskonzerte am Landestheater SH ... Ralf Kröger ist überzeugt: „Bei einer Aufnahmeprüfung später muss man schon 1000 Auftritte hinter sich haben – und es gefällt ihr eindeutig, auf der Bühne zu stehen.“

Silbermedaille beim US-Wettbewerb "progressive musician competition"

Erfolge bleiben bei dieser „mentalen Stärke und dem unbedingten Ausdruckswillen“ ( Kröger) nicht aus: Nicht nur beim Maifestival Young in Rellingen beeindruckte Lousia, sondern auch beim noch neuen, unübersehbar internationalen Wettbewerb „progressive musician competition“. In der Altersgruppe der Acht bis Zehnjährigen gewann sie eine Silbermedaille, indem sie zwei Videos einreichte. Zunächst eines zur geigerischen Bewerbung und dann – nach dem konstruktiv kritischen Feedback der Jury – ein zweites, korrigiertes, noch überzeugenderes. Und der Preis? Louisa darf im Juli 2021 mit Fritz Kreislers Praeludium and Allegro „In the style of Pugnani“ genau dort auftreten, wo sich alle ambitionierten Musiker hinträumen: in der New Yorker Carnegie Hall.

Begeisterung für Reptilien

Und was reizt sie, wenn das Instrument doch mal ruht? Dann findet Louisa – auch das nicht völlig alltäglich – Spinnen rettenswert sowie Schlangen, Molche und Echsen interessant, überhaupt Reptilien besonders spannend. Deshalb wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis im Hause Cordes ein stacheliges Schuppenkriechtier, ein Bartagame, von Louisa mit Blättern und Zigeunerweisen gefüttert wird.

