"Der Tod wollte mich nicht"

Wer dieses Buch gelesen hat, wird „Würde“ und „würdelos“ behutsamer verwenden. Denn die Entwürdigungen, die Sim Kessel in seiner Autobiografie Gehängt in Auschwitz beschreibt, wird man so leicht nicht wieder los. Das Elend der Eingepferchten im Güterwaggon nach Auschwitz. Den SS-Mann, der im Vorübergehen einen KZ-Insassen in die Latrine stieß, wo er ertrank. Und den ersten Mord – da war Sim Kessel 23 Jahre alt.

Um „wenige Sekunden“ nur hatte sich ein Mit-Häftling beim Appell verspätet, wurde mit einem Gummiknüppel niedergeschlagen. „Als der Mann am Boden lag, rief der Kapo seinen Kollegen von der benachbarten Gruppe herbei, legte den Gummi über die Gurgel des Opfers, und beide stiegen drauf. Zwei Füße beschwerten jedes der beiden Enden des Knüppels. Man hörte ein Krachen. Ich stand vorn, in der ersten Reihe, stumm vor Entsetzen. Ich erhielt den Auftrag, gemeinsam mit meinem Nachbarn die Leiche fortzutragen.“

Das lange Schweigen nach der Befreiung

Erst 1969 äußerte er sich, „als unser Vater wieder leben gelernt hatte“, wie Didier-David und Patrick Kessel in ihrem Vorwort schreiben. Sie berichten von einer Familienkultur der Verschwiegenheit und der Scham. „Er hatte sein Leben weitergelebt, als sei nichts gewesen. Aber zwanzig Jahre später empörte er sich gegen diesen Schweigezwang.“

Es ist kein Buch, das Schaulust befriedigt, sondern eines, das Schwerstes leicht verständlich macht und zwischen den Zeilen einen kraftvollen, trotzigen Appell enthält: „Sieh hin! Das hältst du aus. Denn so war es.“

Sim Kessel, am 26. Juli 1919 in Paris in eine jüdische Familie geboren, war Soldat, wurde Mitglied der Résistance im von Nazis besetzten Teil Frankreichs, hatte sein Geld als Berufsboxer verdient – Normalgewicht 70 Kilo. Am 14. Juli 1942 wurde er von der Gestapo verhaftet, wurde verhört und gefoltert, dann von französischen Gendarmen ins Sammellager Drancy vor Paris transportiert und vorn dort nach Auschwitz-Birkenau.

Unglaubliche Zufälle in Gestalt anderer Boxer

Jaworzno, ein Auschwitz-Außenlager, dann das Stammlager Auschwitz, am 18. Januar 1945 Aufbruch zum Todesmarsch, schließlich das Lager Gusen II am KZ Mauthausen bei Linz – 23 Monate lang trug Kessel die gestreifte Uniform eines KZ-Häftlings. Im Durchschnitt höchstens drei Monate habe die Überlebensdauer in Auschwitz oder einem seiner Nebenlager betragen.

„Ich habe all das überstanden, weil ich körperlich robust war und beständig gegen meine Mutlosigkeit ankämpfte“, schreibt er. Er ist kein Angeber. Er betont, dass es vor allem Zufälle waren, die ihn retteten. Zufälle in Gestalt anderer. So brachte ihn, der mit Hunderten von Selektierten nackt für den Tod in der Gaskammer anstand, ein SS-Mann – Boxer wie er – auf seinem Motorrad ins Krankenlager.

Im Dezember 1944 wurde Kessel in Auschwitz gehängt, neben vier Polen, mit denen er die Flucht versucht hatte. Bei Kessel, dem Letzten in der Fünferreihe, riss das Seil. Halb bewusstlos wurde er weggeschafft, um erschossen zu werden. Von einem Boxer, lange vor dem Krieg Trainer von Max Schmeling, und nun ein Bunker-Kapo, der zuständig für Exekutionen durch Genickschuss war. Dieser verschaffte Sim Kessel Nummer, Kleidung und Identität eines Toten. „Der Tod wollte mich nicht“, schreibt Sim Kessel.

Das System Auschwitz im Detail

Er erlebt die Zerrüttung und Vernichtung durch Arbeit, Anspannung, Hunger und Ruhr. In Sätzen, die wie gerade Rechte kommen, schildert Kessel das System Auschwitz, den riesigen Marktplatz, auf dem Hab und Gut der Entrechteten umgeschlagen wurde, das Klima von Angst, Unterdrückung und Misstrauen, in dem jeder seinen Vorteil, sein Überleben zu sichern versuchte. Mit ihm sieht der Leser eine Kultur der Entmenschlichung, ein kriminell organisiertes Gemeinwesen, das jede Gemeinheit begünstigte, alles Verhalten zuließ, dessen Menschen mit Macht, aber auch Menschen in Ohnmacht fähig sind.

Man kann und sollte Jugendlichen – im Schulunterricht zum Beispiel – diesen Bericht eines Überlebenden, der starb, bevor sein Buch auf Deutsch erschien, zumuten. Man kann und sollte auf ihr Mitgefühl setzen, ihre Faszination an Gewalt und Grauen lenken und nichts verschweigen. Das Böse ist in uns. Menschen sind fähig dazu. Das andere zu stärken, zu ermutigen – darum geht es.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – dafür, dass mit dieser Feststellung das Grundgesetz der Deutschen beginnt, gibt es einen Grund. Sim Kessel beschreibt ihn. Schonungslos und klaglos.

Angaben zum Buch

„Für mich ist es das intensivste Buch, das ich je gelesen habe“, sagt Dr. Kay Kohlhepp, der 2010 mit Yasmine Azzi-Kohlhepp in Hamburg den Verlag „Les éditions du crieur public“ (der Verlag des öffentlichen Ausrufers) gründete und die bereits 1970 in Frankreich erschienene Autobiografie von Sim Kessel nun in erster deutschsprachiger Übersetzung (Dr. Susanne Buchner-Sabathy) herausgebracht hat. Kohlhepp hatte durch einen anderen Autor des Verlags einen der beiden Söhne Sim Kessels kennengelernt. „Gehängt in Auschwitz“, mit einem Vorwort der Söhne Didier-David und Patrick Kessel und dem Vorwort ihres Vaters, der vor 20 Jahren starb, hat als Taschenbuch 255 Seiten und kostet 14,99 Euro (ISBN 978-3-948325-00-8), als E-Book 9,99 Euro (ISBN 978-3-948325-02-2) und als Hardcover 28,99 Euro (ISBN 978-3-948325-01-5).

