Simon Stephens „Maria“ in Kiel: Millenniumkind auf der Suche nach Nähe

Kiel.

Sie ist 18 und schwanger — wer der Vater ihres Kindes ist, weiß sie nicht so genau. Auf der Suche nach einem Menschen, der sie bei der Geburt begleitet, klappert Maria Verwandte und Freunde ab, doch niemand will mit ihr gehen. Maria, geboren im Jahr 2000, ist die Protagonistin in Simon Stephens` gleichnamigen Theaterstück. Nicht nur ihr Name stößt Assoziationen zur biblischen Maria an.

Der Dreiakter, der aus den Teilen Geburt, Liebe und Tod besteht, ist mehr als eine Referenz auf die Vorlage. „Stephens holt den Mythos ins Heute“, sagt Mona Kraushaar. Die Hamburgerin, 2018 mit der Adaption von Juli Zehs „Spieltrieb“ am Kieler Schauspielhaus zu Gast, inszeniert das Stück, das nicht nur in der realen Welt spielt. In ihrer Einsamkeit und Verlorenheit flüchtet das Millenniumkind Maria sich in die virtuelle Welt. Nach der Geburt ihrer Tochter verkauft sie auf einer Online-Plattform ihre Fähigkeit zur Empathie im Internet. Das heißt, sie hört Menschen zu, die so allein sind wie sie selbst und hilft ihnen durch emotionale Notlagen.

„Absurder Weise findet Maria in der virtuellen Welt eher menschliche Begegnungen, als in der Realität. Dabei stellt sich jedoch die Frage, wie real diese Begegnungen wirklich sind. Manche Profile im Internet sind reine Behauptungen, man kann nie wissen, was echt ist“, so die Regisseurin, die in dem durchaus zeitlos angelegten, 2018 geschriebenen Stück kritische Töne an der Gegenwart entdeckt hat.

Trotz aller Härten: Maria bietet dem Leben die Stirn

„Die Welt ist voll mit Plastik und Kindern und Geld und Metall und Glas und Hühnern und Haushunden und Liebe und Mineralwasser und Völkermord“, lässt der Autor seine Maria irgendwann sagen. Das klingt nach Frust und Aufgeben, doch trotz der Härte, die ihr im realen Leben begegnet, bietet sie dem Leben die Stirn. Und so entwirft Stephens mit seiner Titelheldin das Porträt einer Frau, die sich trotz aller Fallstricke dem Zeitgeist widersetzt.

Die Kälte, die diese Zeit prägt, schlägt sich in der Alltagssprache der Figuren nieder. Dazwischen liegen Pausen und die sind Mona Kraushaar wichtig. „In dem Ungesagten bleiben viele Fragen offen“, so die Regisseurin. „Auch darüber erzählt sich das Stück.“

Knallharte Realität trifft auf spielerische Leichtigkeit

Katrin Kersten hat für dieses „Dazwischen“ ein besonderes Bild gefunden: 500 weiße Luftballons lässt sie im Bühnenhimmel schweben – knallharte Realität trifft auf spielerische Leichtigkeit. „Wir wollten keinen realistischen Ort zeigen, sondern das Stück in einen poetischen Raum setzen“, sagt die Bühnenbildnerin. „Die Ballons machen eine surrealistische Metaebene auf. Zugleich brechen sie das Bild von der kahlen Bühne, in der die Technik und die Eisentüren sichtbar bleiben.“ Die Titelfigur spielt übrigens Nina Vieten. Die 26-Jährige hat seit der letzten Spielzeit ihr erstes festes Engagement am Kieler Theater.

Schauspielhaus. Premiere Freitag/Sonnabend, 6./7. Mai, 20 Uhr. Karten: Tel 0431 / 901 901 oder www.theater-kiel.de