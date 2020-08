Till Seifert ist nach Westensee ausgewichen, auf den Campingplatz am See in Wrohe. Eigentlich wollte der Singer/Songwriter aus Hannover ein Konzert in Kiel geben. Doch auf seinem Musikmarathon per Rad von Flensburg bis zur Zugspitze unterm Hashtag #soweit2020 hat er in Kiel keine Location gefunden.