Kiel

Im Dezember hat Martina Riese auf dem Theaterschiff dann doch eine Lichterkette angebracht. „Wenn schon kein Theater, dann wenigstens ein Zeichen, dass es uns gibt“, sagt die Schauspielerin, die mit Thomas Hamann auf dem ehemaligen Frachter an der Hörn das Lore & Lay Theater betreibt. Die Zwangspause durch Corona, die städtische und staatliche Bühnen ausgebremst hat - sie macht den freien und Privattheatern nicht weniger zu schaffen. Und dass die Theater mit Konzerthäusern und Kinos nun im von Ministerpräsident Daniel Günther vorgelegten Corona-Stufenplan in der Priorität an letzter Stelle stehen sollen, irritiert dann doch.

Offener Brief: "Theater an letzter Stelle" Mit einem offenen Brief hat der Landesverband Freies Theater Schleswig-Holstein auf den Stufenplan reagiert, nach dem die Landesregierung das öffentliche Leben nach dem 14. Februar Stück für Stück wieder öffnen will. „Prinzipiell ist es richtig, die Öffnung an den Inzidenzzahlen zu orientieren“, spricht Schatzmeisterin Sigrid Dettlof für die Szene, die grundsätzlich großes Verständnis zeigt, „aber dass die Theater an letzter Stelle rangieren, das ist für uns auch Anlass, das Gespräch zu suchen.“ An letzter Stelle, das heißt, erst wenn die Ansteckung 21 Tage lang unter 35 liegt, dürften Theater, Konzerthäuser und Kinos für die Allgemeinheit öffnen. „Nicht als gerecht“ empfinden die freien Theater diese „Hintanstellung ihrer Aktionsmöglichkeiten... hinter Fitnessstudios, Gastronomie, körpernahen Dienstleistungen“. Und sie verweisen darauf, dass das Vorgehen „dem Stellenwert der Kultur als Motor des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft“ ebenso wenig gerecht werde wie den aufwendigen Umbauten, die vielerorts im Sinne der Hygieneregeln vorgenommen wurden.

Die Hilfe von öffentlichen Geldern und Solidarität

Auf ganz unterschiedliche Weise sind sie in Schleswig-Holstein durch die letzten neun Monate und das erste Pandemiejahr gekommen. Thomas Hamann ist heilfroh über die Wirtschaftshilfen der Stadt, sagt aber auch: „Wir haben gut gewirtschaftet, und ohne Corona wären wir klargekommen – aber so geht es ohne Subventionen nicht weiter.“ Erstmals haben er und Riese bei der Stadt auch kulturelle Förderung beantragt.

Anzeige

Das Polnische Theater fällt mit seinem Konstrukt aus Minijobbern, Ein-Euro-Kräften und dem Rentnerstatus von Leiter Tadeusz Galia ohnehin durch alle Förderraster. „Wir hatten aber eine Flut von Sympathiebekundungen und Spenden“, so Galia, „und da habe ich gemerkt: Es gibt so etwas wie Solidarität.“ Das gesammelte Geld hat er in drei kühlschrankgroße Luftreiniger investiert; diese „Hepa-Filter“ sollen, sobald es wieder losgeht, in Foyer, Zuschauerraum und neben der Bühne die Luft von Viren befreien: „Wenn wir die anmachen“, sagt er, „hat das Polnische Theater die sauberste Luft von ganz Kiel.“

Die oft beengten Theaterräumlichkeiten corona-sicher gemacht

Viele haben die Zeit und die über die Nothilfen ausgeschütteten öffentlichen Gelder genutzt, Bedingungen und die meist beengten Räumlichkeiten corona-sicher zu machen. Auf dem Theaterfrachter ist das Filtersystem seit der Sanierung ohnehin auf dem neuesten Stand. Aber auch das Theater Combinale in Lübeck hat mit Bundesförderung eine neue Belüftungsanlage finanzieren können, während die Komödianten in die Corona-gerechte Renovierung der Garderobe und die Umstellung auf Online-Ticketverkauf investiert haben.

Die meisten stehen dank der öffentlichen Mittel nicht schlecht da und sind dankbar dafür; und wo die November- und Dezemberhilfen vom Bund auf sich warten ließen, half etwa beim Combinale die Stadt Lübeck mit Überbrückungshilfe: „Es ist beruhigend, dass wir 2021 wirtschaftlich überleben werden“, sagt Hausherr Ulrich Hausmann. „Aber es ist schon eine Durststrecke ...“

„Ein Theater, das nicht spielt, ist wie ein Bäcker, der nicht backt“

„Ich hätte mir nie vorstellen können, so lange nicht zu spielen“, sagt Komödianten-Direktor Markus Dentler. „Ein Theater, das nicht spielt, ist wie ein Bäcker, der nicht backt. Gut, er spart das Mehl – aber im Theater sind wir, die Schauspieler, das Mehl ...“ Mit Aktionen wie Theater to go an der Haustür und dem Kulturellen Notdienst am Telefon haben die Komödianten den Kontakt zum Publikum gehalten. Galia hat neue Texte gesucht, das Combinale an eigenen Stücken gearbeitet.

Theater als Online-Veranstaltung erscheint den meisten so zweifelhaft wie Elisabeth Bohde vom Theater Pilkentafel in Flensburg: „Theater ist direkt, physisch, fordert Interaktion“, sagt sie, „die digitalen Medien funktionieren total anders.“

Keine kurzfristige Öffnung der Theater in Schleswig-Holstein

Grundsätzlich stehen sie hinter den politischen Maßnahmen – „aber es ist anstrengend, mit dieser Unplanbarkeit umzugehen“, so Elisabeth Bohde. Sie sieht den Neustart ein bisschen anders: „Es geht ja nicht nur darum, einfach zu spielen, es muss Sinn stiften. Und ich spüre zwar, dass sich die Gesellschaft fundamental verändert – bin aber noch nicht in der Lage, darauf theatral zu reagieren.“ Auch die Zuschauerbegrenzung macht ihr zu schaffen: „Das wird ja vermutlich erstmal so bleiben – aber 15 Zuschauer, das fühlt sich nicht an wie Publikum.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass eine kurzfristige Öffnung der Theater keinen Sinn hat, darüber sind sich alle einig. Es braucht Vorlauf, vor allem für die Werbung. „Wir müssen ja das Publikum zurückholen“, sagt Markus Dentler, „vielleicht hat es sich das Theater ja in der Zwischenzeit schon abgewöhnt ...“ Spielen könnten die meisten sofort. Dentler den Dauerbrenner oder auch Becketts erst kurz vor dem Lockdown herausgekommenes . Martina Riese das Solo , Tadeusz Galia den : „Der ist ja nur wenige Male gelaufen ...“ Und das Combinale hat eine Art eigenen Stufenplan entwickelt, der mit dem „abgebrochenen Herbstprogramm“ nach Ostern, aber bei Bedarf auch schon im März beginnen könnte – je nachdem, wann die Zukunft kommt.