Ingo Appelt: Komik und Körpersäfte

Kiel

„Hallo Kiel!“ „Hallo Ingo!“ „Wie ist die Stimmung?“ „Alles Scheiße!“ Der Begrüßungsdialog zwischen Comedian Ingo Appelt und dem Publikum im ausverkauften Metro Kino las sich ungewöhnlich, war aber so abgesprochen. In seinem Programm „Der Staatstrainer“ war ohnehin kein Platz für ein Blatt vor dem Mund.

Wie von der Leine gelassen preschte Ingo Appelt auf die Bühne und klärte das mit der Begrüßung, denn diese aufgesetzte Freundlichkeit gehe ihm „auf den Sack“. Er kam also nochmal rein und ließ das Publikum richtig schreien, denn „wir Deutschen brauchen betreutes Hassen“, stellte er klar.

Ingo Appelt beginnt derb in Kiel

„Wer ist Nazi?“– keine Reaktion. Das sei typisch, meinte Appelt, dabei seien wir alle „mehr oder weniger“ Nazis; zum Beispiel „Gemüse-Nazis, also Vegetarier, da steckt das Wort Arier ja schon mit drin“, so die provokante Interpretation des Comedians. Er habe nichts gegen Menschen, die kein Fleisch essen, meinte er und keifte dann zur Begriffsklärung hasserfüllt: „Du sollst kein Fleisch essen!“ im besten Gemüse-Naziton.

Der Ton macht also die Musik, aber damit haben es die Männer schwer, zu viel Testosteron und nur „Ficken und Töten“ im Kopf. Männer seien „Soldaten im Ruhestand“, die ihre Zeit im Internet mit „Ballerspielen und Pornos“ verdingen. In dieser aggressiven Form passe der Mann nicht mehr in die Gesellschaft, er müsse zum Dienstleister werden.

Ingo Appelt meint: Der Mann muss sich wandeln

Wie das gelingen kann, erklärte Ingo Appelt sehr anschaulich anhand einer immens detaillierten und liebevollen Frühstückszubereitung für seine Frau. „Wollt ihr vergöttert werden?“, ging die Frage an die Frauen, die mit einem kräftigen „Ja“ antworteten. Also muss, laut Appelt, der Mann zu einem Hybrid aus Macho und Weichei werden: Dem „Ma(ts)chei“. Dazu bittet er die Männer aufzustehen und laut: „Ich bin ein Matschei“ zu rufen, den nötigen Brustton der Überzeugung liefert ein vorab gebrülltes „Ficken!“.

Wer hier sauber mitmacht, hat einen Riesenspaß bei Ingo Appelts Training, wer einen fragileren Saitensatz aufgezogen hat, könnte Probleme bekommen. Aber man sollte den Spaßexperten nicht vorschnell beurteilen, hinter seinem vordergründigen Gepolter stehen sehr genaue Gesellschaftsbeobachtungen; so hat der gelernte Maschinenschlosser und früher gewerkschaftlich sehr aktive SPD'ler die Entfremdung von der Arbeiterschaft erkannt: „Ich bin zu den Jusos gegangen und die haben mich gefragt, ob ich neo-reformistischer oder reformistischer Marxist bin. Da hab ich gesagt, ich bin evangelisch und bin gegangen“. Arbeiter seien nicht links, man müsse miteinander reden, so Appelt.

Viel Beifall für das Programm von Ingo Appelt in Kiel

Großen Beifall fand in Kiel sein Vorschlag, Kinder ihre Handys in mehrmonatiger Arbeit selbst zusammenlöten und -bauen zu lassen. Das würde die Nachfrage nach ständig neuen Geräten schlagartig stoppen. Seinen eigenen Kindern, die ihn auf umweltschädigendes Verhalten hinwiesen, entgegne er: „Ihr habt die Umwelt doch noch nie gesehen“ – zustimmendes Lachen von Eltern, deren Nachwuchs ebenfalls mit Kopfhörer über den Ohren und Display vor der Nase durchs Leben geht.

Zweieinhalb Stunden mit Komik und Körpersäften, Parodien und Peinlichkeiten, Grimassen und Gesellschaftskritik vergingen wie im Flug. Der Schlussapplaus hätte begeisterter nicht sein können.

