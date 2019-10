Landesorchester zeigt Musizierlust

Flensburg

Elegisch gesoftet, voller spätromantischer Farbigkeit und gelegentlich auftrumpfend servierte man beim 2. Sinfoniekonzert im gut besuchten Deutschen Haus die atmosphärisch bildreiche Klangsprache Sergej Rachmaninows 3.Sinfonie sowie das konzertante Violinkonzert Symphonie espagnole des Franzosen Édouard Lalo.

Hatte man eingangs Maurice Ravels elegant gestelztes Menuet antique mit lächelnder Grazie als charmanten Appetithappen serviert, so geriet den engagierten Musikern bei Lalos Symphonie espagnole eine feinnervige Sicht auf ein spanisch angehauchtes Quasi-Violin­konzert.

Rhythmisch präzise und hochvirtuos

Maestro Ishii, der 2019 als Generalmusikdirektor ans Schleswig-Holsteinische Landestheater wechselte, sorgte dabei mit kontrolliert-pointierter Stabführung für rhythmische Präzision und knackige Akzente, während Timothy Chooi seinen hochvirtuosen Solopart mit gehörigem Schmelz und oszillierenden Glanz in das orchestrale Gefüge einpasste. Ein Solist, der variantenreiche Klangfarben erfreulich selbstlos in den Dienst eines mitreißenden, aber hochkomplexen Werkes stellte – und der mit Bach-Dreingaben universelle stilistische Qualitäten demon­strierte.

Endlich die bei uns leider selten zu hörende 3.Sinfonie von Sergej Rachmaninow, ein postromantisches Paradebeispiel für raffinierte Instrumentierung plus melodischem Einfallsreichtum. Maestro Ishii und seine Musiker badeten dabei mit hörbarem Vergnügen in den permanenten Wechselbädern zwischen süffigem Klangrausch und rustikaler Attacke, was im Finale in einen veritablen Hexensabbat mündete.

Das Landesorchester gastiert am Donnerstag, 10. Oktober, in Husum im Messe und Kongresszentrum und am Freitag, 11. Oktober, in Rendsburg im Stadttheater.

Von Detlef Bielefeld