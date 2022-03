So war das Konzert von Sarah Connor in der Wunderino Arena in Kiel

Kiel

„Oh mein Gott!“, stöhnt die Pop-Sängerin befreit, switcht mit der Band in den Song „Über den Dächern deiner Stadt“, animiert das Publikum zum Mitklatschen, die Stimme schon wieder stabil. „Hallo Kiel, so geil, euch zu sehen!“ Lauter Jubel. „Bis vor zehn Minuten konnte ich es nicht glauben, dass hier heute so viele Menschen zusammenkommen und sich trauen, so eng zusammenzustehen.“

Der erste Eindruck

Die Arena vibriert schon vorm Konzert mit einer Mischung aus Vorfreude und Ausgelassenheit. Eine La Ola nach der anderen rauscht durch die Ränge. Stimmengewirr, hier und da tanzen sie zur Musik aus der Konserve. Etwa die Hälfte trägt noch Masken, obwohl sie nicht muss.

Das Programm

Natürlich bringt Sarah Connor eine ganze Reihe Stücke vom neuen Album „Herz Kraft Werke“. Ein Muss ist sicher das herzhaft freche „Vincent“, „Ruiniert“ gibt’s auch, „Keiner pisst in mein Revier“, „Unter alten Jacken“ oder „Kleinstadtsymphonie“. Dosiert gestreut in ein Set, mal dargeboten im voluminösen Band-Ornat samt sieben Background-Sängerinnen und -Sängern, mal in einer Art Lagerfeuer-Rund vorn am Bühnenrand, mal auf dem Laufsteg nur zum Klavier oder zur Akustikgitarre. „Anorak“ ist der Songfavorit für Kiel aus den Social-Media-Polls. „Dazwischen sind wir Freunde“ singt sie, „From Sarah With Love“ startet reizvoll als Latin-Jazz-Tune, die Ballade „Das Leben ist schön“ rührt manche zu Tränen, und als letzten Song der Zugabe hebt sich die Sängerin ihren wohl bekanntesten Hit „Wie schön du bist“ auf.

Das Publikum

Etliche jubeln laut, als Sarah Connor fragt, bei wem es heute das erste große Konzert seit Beginn der Corona-Pandemie sei. Oft singen die Fans mit – auch ohne Aufforderung, dann aber besonders engagiert. Hannah, geschätzt achtjährig, wird von Connor auf die Bühne gebeten, um ihr beim Singen von „Bonnie & Clyde“ zu helfen – und paart natürliche Niedlichkeit mit Toughness.

Was in Erinnerung bleibt

Das geschmackvolle Medley etwa in der Mitte des Sets, von Sarah Connor „Zeitreise“ genannt. Sie wolle, dass am Ende alles schwitze und bebe. Es beginnt noch verhalten mit dem 57 Jahre alten Pop-Standard „The Impossible Dream“, gefolgt vom Soul-Klassiker „I’ve Got To Use My Imagination“, Stevie Wonders „As 2008“ im starken Duett mit dem höchst jazz-versierten Gitarristen Torsten Goods, Connors „Living To Love You“, „I’m Falling Down“ und „Bounce“ samt Formationstanz – jetzt ist Party! – und zum Schluss „From Zero To Hero“. Die Halle kocht.

Fazit

Für Fans eine Labsal nach langen Zeiten konzertanter Dürre.