Warder

„Meine Güte, was für ein Ambiente! So eine große Sandkiste hatte ich noch nie.“ Axel Prahl hat im Kieswerk Warder gerade sein Publikum begrüßt und mit seinem zehnköpfigen Inselorchester das walzernde „Heute versauf ich die Heuer“ rausgehauen, das sich um eines der Kernthemen in Prahls Songs dreht – das Meer, die See. Das Ambiente ist in der Tat selbst für SHMF-Verhältnisse speziell. Neben der Bühne türmt sich ein gigantischer Berg von Kies, zwei nicht minder imposante Lkw rahmen die Bühne ein.

Zum Mitsingen kriegt Axel Prahl sein Publikum kaum

Axel Prahl wollte die Menge beim ausverkauften Konzert zum Mitsingen animieren. „Und jetzt alle!“, feuert er seine Zuhörer ein paarmal an, doch die mögen nicht so recht. Vielleicht mangelt es an Textsicherheit, denn beim „Hey ho!“ geht’s dann doch ganz gut. Die Gitarre slidet besoffen mit dem trunkenen Seemann mit. Prahl wiegt sich im Walzertakt.

Um ein Drama auf See geht’s in „Da brennt ein Boot“. Prahl steht gegen Ende, nach einem diabolischen Lachen lange erstarrt und mit offenem Mund da. Das Publikum traut sich gar nicht recht zu applaudieren. Dramatisch entwickelt sich das maritime „Reise, Reise“, da dirigiert Prahl sein Inselorchester mit der glühenden Zigarette und pustet Qualm im Takt. „Wilde Welle“ mit seinem Stakkato der Verse wogt zum Ende hin immer schneller, da konnte die Aufforderung zum Mitsingen nur ironisch gemeint sein.

Lieder vom Verlassenwerden und von der Liebe

In anderen Liedern geht’s um Zwischenmenschliches. Etwa ums Verlassenwerden oder -fühlen wie in „Weitergehn“ oder „Wieso bist du immer noch da?“, um Betrug unter vermeintlichen Freunden oder vom Tod eines Freundes, aber auch um Liebe wie in dem funky jazzigen „Das ist meine Frau“, das er für seine Frau geschrieben hat, „die ich sehr liebe“. Prahl singt alles kehlig raspelnd, gefühlvoll und angenehm kitschfrei.

Und dann sind da noch die gesellschaftskritischen Nummern, wie das die Gier geißelnde „Blick aufs Mehr“. Oder der Balkan-Folk-Express „Polonaise Internacional“, bei dem Prahl tanzt, die Beine schmeißt, ausführlich seine grandiose Band vorstellt und jeden ein kurzes Solo zum Zungeschnalzen spielen lässt. Oder auch „Heute fang’ ich an“, das er sich selber gewidmet habe, mal „aus dem Hamsterkäfig“ raus – dann habe Corona ihm die Entscheidung abgenommen, aber das Lied sei geblieben.

Eine „Weltpremiere“ hat Prahl dann auch noch in petto: sein neues Lied „Timpete“. Nach dem „schönen alten Märchen“ vom Fischer und seiner Frau, da habe er sich „richtig reingekniet“. Der Irish-Folk-Song wird zum Ende hin immer rockiger. „Was sagt ihr, kann man das auf die neue Scheibe packen?“ Prahl erntet zustimmenden Beifall. Die nächste Scheibe nach „Blick aufs Mehr“ und „Mehr“ werde wohl „Noch mehr“ heißen, frotzelt Prahl. Und die letzte dann: „Nichts mehr“.