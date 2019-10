Das Springsteen-Juwel „The Ghost of Tom Joad“ hat Malte Kreutzfeldt in der letzten Zeit ziemlich oft im Ohr gehabt. Kein Wunder, ist die Titelfigur des Songs doch der Hauptcharakter in John Steinbecks Roman „Früchte des Zorns“, den der Regisseur jetzt im Kieler Schauspielhaus inszeniert.