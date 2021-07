Bei Mozart tröpfelt es mal etwas, doch bei Schubert bleibt es trocken am Freitagabend in der „Philharmonie im Park“ von Gut Emkendorf. So steht einem starken Abend mit der „Deutschen Kammerphilharmonie Bremen“, dem Dirigenten Duncan Ward und dem Pianisten Seong-Jin Chor nichts mehr im Wege.