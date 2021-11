Kiel

Letztlich hilft wohl nur noch der gute, alte Galgenhumor. „Leute, worauf habt ihr Bock in den letzten 30 Jahren?“, fragt Moritz Neumeier im Kieler Max Nachttheater. Und konstatiert, das wäre mal ein ehrliches Parteiprogramm gewesen zur Bundestagswahl mit Blick auf unser baldiges Aussterben. „Aber wie geil ist das denn? Wir machen das Licht aus, wir wissen, wie dann das Zimmer aussieht – und klick-klack.“ Um die Altersvorsorge kümmere sich der Klimawandel.

Denn „Am Ende is eh egal“, suggeriert der Titel des Programms des in Preetz geborenen, preisgekrönten Stand-up-Comedians, und in der nachmittäglichen von zwei Shows an diesem Sonntag rüttelt Neumeier sein etwa 250-köpfiges, beifall- und lachfreudiges Publikum in den fast voll besetzten Stuhlreihen kräftig durch. Es ist ein Parforceritt durch einen weit gesteckten Themenparcours, der gezielt aneckt, der brutal offen ist und der es schafft, über Schlimmes und Schreckliches so scharfsinnig zu scherzen, dass es witzig ist und bitter zugleich. Je tragischer es sei, sagt Neumeier einmal, desto besser müsse am Ende der Witz sein.

Verschleiß im Kinderzimmer

Eingangs widmet Neumeier sich seinen Kindern. Seine vierjährige Tochter singe mega-gern, sei aber „zu faul oder zu dumm, sich die Texte zu merken“. Der Kleinste der Drei sei zwei, den kenne ohnehin niemand, den habe noch keiner gesehen – „wir haben Corona“. Neumeier macht vor, wie man beim ersten Sprössling noch 100 Prozent gebe bei der Erziehung, dann möglichst realistisch zum Bilderbuch die Tiergeräusche imitiere. Beim zweiten gehe der Elan schon flöten („verfickter Schwan, ich kann keinen Schwan“). Beim Dritten denke man: „Nein, nicht dieses Buch!“ – und Neumeier gibt den Berserker im Kinderzimmer: „Dreh das Buch so rum! Ob du Förderbedarf hast? Fokussier dich! Bist du bereit im Rahmen deiner Möglichkeiten?“

Frappierend sei es, wie leichtfertig wir noch heute unsere Kinder rassistische Lieder wie „Ein Mann, der sich Kolumbus nannt“ trällern lassen. Sinniert darüber, ob auch das Lied „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ eventuell rassistisch sein könnte, denn es stamme „schon aus dieser Zeit“ und habe mal von drei Japanern gehandelt, bis man gemerkt habe, das seien „ja unsere Freunde“.

Immer wieder fühlbar fassungslos

Immer wieder lässt Neumeier sein Publikum die Fassungslosigkeit fühlen. Wie sich die Leute eigentlich so übers Gendern aufregen können, wie alltäglich Sexismus ist und wie schwer es sei, sich in Männerrunden da rauszuziehen – wenn etwa einer beim Bowling sage, die Kugel habe drei Löcher, „wie unsere Frauen“, und dann alle so lachten: „Hö-hö-hö-hö“. Vier echte Freunde habe er mal gehabt, wird Neumeier dann sehr persönlich, jetzt habe er nur noch drei. Seit Paul vor sieben Jahren eine Frau vergewaltigt habe. Der habe zwar eine Menge Drogen genommen und ein furchtbares Frauenbild gehabt, entsprechende Witze gerissen, die keine waren, sondern Frauenhass – aber keiner sei da wirklich eingeschritten.

Morddrohungen keine Seltenheit

Seit Jahren kriege er Morddrohungen, erzählt Neumeier, und nimmt den Ball wieder auf, den Comedian Hinnerk Köhn im Vorprogramm platziert hatte. Köhn hatte schwarzhumorig geulkt, eine gewisse Ähnlichkeit mit Neumeier habe ihm dieses nicht ganz ungefährliche Engagement eingebracht. Einer habe ihm tatsächlich mal einen Brief geschrieben, erzählt Neumeier, sogar mit Absender: „Leute wie dich knallen wir hier in Stuttgart ab.“ Damit sei er bei der Polizei gewesen – nicht konkret genug, beschied man ihm da, da bräuchten sie schon eine explizite Morddrohung. Auf Neumeiers Hinweis, ihm sei das schon explizit genug und er bitte um Polizeischutz, habe er zur Antwort bekommen, dann könne man leider auch nur „Leute wie ihn“ schützen.