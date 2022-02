Leipzig/Kiel

Johannes Hendrik Langer stand, besser: schwamm bereits auf der Bühne, bevor er auf der Welt war. Im Bauch seiner Mutter, Renate Wedemeyer. Diese zählte damals zum Ensemble der Niederdeutschen Bühne Kiel. Wie auch Karl-Heinz Langer, ihr Ehemann in spe, Johannes künftiger Vater, später langjähriger Leiter der Niederdeutschen Bühne Preetz. Auch Großvater Karl Wedemeyer, der als Intendant das Theater am Wilhelmplatz 1945 als erstes deutschsprachiges Theater wiedereröffnet hatte, lernte Großmutter Ingeborg Deikel als Darstellerin dort kennen und lieben.

Als Kind spielte Johannes Hendrik Langer mit Autos im Parkett

Kein Wunder also, dass in den Adern des 37-jährigen Langer, der in der ZDF-Serie „SOKO Leipzig“ den Ermittler Moritz Brenner spielt, Theaterblut fließt. „Ich kann ich mich sehr gut dran erinnern“, erzählt der Schauspieler, „wie ich in Ermangelung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten mit Siku-Autos unten im Parkett spielte und wartete, bis die Probe vorbei war.“

Einmal habe es weder Bühnenbild noch Requisiten gegeben, alles sei pantomimisch dargestellt worden. „Da ging es, wie sehr oft bei niederdeutschen Stücken, darum, durch Türen reinzukommen“, berichtet Langer. „Und laut einer viel erzählten Anekdote rief ich irgendwann als fünfjähriger Steppke aus dem Parkett: Meine Oma hat die Tür nicht zugemacht!“

1984 führte die Niederdeutsche Bühne Kiel das Stück „Modder Mews“ auf. Links steht Renate Wedemeyer mit Johannes Hendrik im Bauch neben dem künftigen Papa Karl-Heinz Langer und Großmutter Ingeborg Deikel. Quelle: privat

Seine erste Rolle als „billiger Jakob“, Vater Karl-Heinz war Bühnenleiter, hatte Johannes mit acht Jahren in Preetz unter dem Motto „von Kindern für Kinder“ im Weihnachtsmärchen „Die kleine Hexe“. „Ich hatte so’n Bauchladen und einen aufgemalten Schnauzer, einen blonden Pilzkopf und hab‘ rumgebrüllt“, erinnert sich Langer.

Seine Eltern waren da schon getrennt. Er wuchs beim Vater in Bordesholm auf. Seine Mutter spielte und inszenierte an der Niederdeutschen Bühne Neumünster, wo sie Langers Stiefvater kennenlernte. Und seine Oma spielte noch lange weiter im Theater am Wilhelmplatz in Kiel – „bis sei ein paarundneunzig war“. Im vorigen Jahr ist sie gestorben.

Johannes Hendrik Langer: „Ich wollte immer Schauspieler werden“

„Die Theaterwelt an der Niederdeutschen war für mich immer so eine Wohlfühloase“, erinnert sich Johannes Hendrik Langer, der mit 17 oder 18 auch noch mal in Neumünster spielte – unter der Regie seiner Mutter. Parallel bewarb er sich als Schauspielschüler an staatlichen Hochschulen. „Das ging erst mal ganz großartig in die Hose, wie bei vielen Schauspielern.“ Da seien ihm schon kurz Zweifel gekommen.

Ich wollte immer Schauspieler werden, hatte auch schon angefangen zu drehen, so mit 14, 15.“ Kleine Rollen in TV-Serien – „Die Pfefferkörner“, „Die Kinder vom Alstertal“, „Die Rettungsflieger“, aber auch im Kinofilm „Napola – Elite für den Führer“.

Langer setzte alles auf die Karte Schauspielerei, auch weil „die Schulnoten, ganz ehrlich, nicht so viele Wahlmöglichkeiten offenließen. Wenn ich’s nicht probiere, habe ich mir gesagt, werde ich mich später dafür hassen“. Als Test diente ein Orientierungskurs an der Schule für Schauspiel in Hamburg, wo er dann von 2005 bis 2008 seine Ausbildung absolvierte.

Gleich beim ersten Vorsprechen am „Theater an der Parkaue – Junges Theater Berlin“ wurde Langer engagiert, spielte dort gut zehn Jahre lang zahlreiche Haupt- und Nebenrollen. „Da hatte ich großes Glück.“

„SOKO Leipzig“: Johannes Hendrik Langer war erst Mörder, dann Ermittler Moritz Brenner

In der Krimiserie „SOKO Leipzig“ hatte Langer bereits 2015 eine Episodenrolle in der Folge „Sein oder Nichtsein“. Er spielte den Schauspielstudenten Malte, der zum Mörder wird. Aber auch Kripo-Ermittler Moritz Brenner sei ja im Oktober „als relativ zwielichtige Figur“ eingeführt worden – verstrickt in einen Falschgeld-Deal mit verbotenen Wachstumspräparaten.

Dass er „doch ein Guter ist“, habe sich erst kürzlich gezeigt. Langer ist gespannt, wie sich die Figur unter den Händen der Drehbuchautoren entwickelt. Charakterlich könne er sie selbst prägen, „da steckt auch viel von Johannes mit drin, obwohl Moritz schon sehr viel selbstbewusster ist“.

So viel Schleswig-Holstein steckt in „Soko Leipzig“

Im SOKO-Leipzig-Team, zu dem auch die in Lübeck geborene Melanie Marschke zählt, seien sie „sehr befreundet“. Säßen nach den Dreharbeiten noch oft zusammen, dann mische sich schon mal ein Wort wie „Schlackermaschü“ – Plattdeutsch für Schlagsahne – ins Gespräch.

Würde Johannes Hendrik Langer mit Moritz Brenner befreundet sein wollen? „Jaaaa“, sagt der Schauspieler, der mit seiner Familie in Leipzig wohnt, wo er sich sehr wohlfühle, „aber in meinem Leben, mit meinen drei Kindern und all dem, was ich organisatorisch so machen muss, bin ich auf Leute angewiesen, auf die man sich 100-prozentig verlassen kann.“

In der Not auch auf Brenner, aber der sei unberechenbar. „Ich würde ihn schon mögen, aber ich gucke ihn mir lieber aus so ’ner vorsichtigen Distanz an.“