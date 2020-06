SHMF plant musikalische Hausbesuche

Lübeck

Der französische Harfenist Xavier de Maistre freut sich, dass er als Porträtkünstler dieses Sommers umständehalber „viel direkter in Kontakt mit dem Publikum kommt als sonst“. So wird er nicht nur mit dem Mahler Chamber Orchestra (Werke von Mozart und Debussy am 6. Juli, live auf Arte) auftreten, sondern auch in „Pop-Up Konzerten“ in den Kirchen von Meldorf, Kappeln, Bad Segeberg und Rellingen solistisch und mit seinen Studierenden Spielorte des SHMF entdecken ( NDR Kultur, ab 9. August).

Ein Privatauftritt bei Festivalfreunden

Darüber hinaus plant der Porträkünstler „Musikalische Hausbesuche“, klingelt an den Türen von Festivalfreunden und überrascht sie mit einem spontanen Privatauftritt im Treppenhaus. Bei diesem Projekt mischen auch die Klarinettistin Sabine Meyer und der Mandolinist Avi Avital mit.

Eine dänische WG rund um Carl Nielsen

Die Komponisten-Retrospektive des SHMF, die sich 2020 nach wie vor dem Dänen Carl Nielsen widmet, wird im „Sommer der Möglichkeiten“ intensiv gewürdigt: Auf Gut Pronstorf beziehen für mehrere Tage eine Reihe dänischer Künstler und Ensembles die „ Carl Nielsen-WG“. Dabei sind Formationen wie das Helene Blum & Harald Haugaard Ensemble, Concerto Copenhagen, Musica Ficta oder das Danish Piano Duo. Auf dem Programm steht ein großer Querschnitt des Kammermusik- und Chorwerks von Carl Nielsen. Die Werke werden ohne Publikum für NDR Kultur aufgenommen und dort ab 16. August gesendet.

Festivalorchester im Kleinformat

Zu einem internationalen Festivalorchester weit abseits der gewohnt sinfonischen Größe versammeln sich im Sommer rund 20 junge Musikstudierende, um bis zum 25. Juli in unterschiedlichen Besetzungen Kammermusik für das 20-jährige Jubiläum der beliebten Tea-Time-Konzerte zu erarbeiten. Der Abschluss der Reihe wird live auf der Website des SHMF übertragen. Und möglicherweise ist auch Publikum zum Konzert zugelassen.

