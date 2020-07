Rendsburg

„ Sigurd Raschèr lächelt uns bestimmt aus dem Himmel zu, denn er hat die Teilnehmenden in all seinen Kursen immer in Wald und Garten geschickt“: Christine Rall vom international renommierten, nicht zuletzt als mehrjährige Partner der Kieler Philharmoniker im Norden bestens bekannten Raschèr Saxophon Quartetts erinnert an die Holzbläser- und Lehrerlegende während sie mit Teilnehmern der Raschèr Baltic Academy im Wald zwischen Nordkolleg und Kanal „outdoor“ probt – trotz eher niedriger Außentemperaturen.

Corona: Workshop als Signal des Aufbruchs

Der Workshop ist ein Signal des Aufbruchs. Der speziell konzipierte Kurs eröffne ganz neue Möglichkeiten des Musizierens und Auftretens. „Es gibt keine Blaupause für diesen Sommer“, so Rall, daher biete sich im einzigartigen Corona-Sommer 2020 die Gelegenheit, mit diesem „mäandernden“ Kursgeschehen ein alternatives Konzept auszuprobieren. Der Unterricht zwischen Lehrer und Einzelbläser ist drinnen mit entsprechenden Schutzmaßnahmen wie Plexiglasscheiben erlaubt. Aber das Musizieren in Ensembles braucht besondere Bedingungen.

Training für wirkungsvolle Auftritte

Der Schauspieler Christoph Kopp flankiert mit seinen Tipps die Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen oder Wettbewerbssituationen. Gegenstand des Trainings sind auch innovative Programmkonzepte und Effekte auf ein Publikum.

Zwei Konzerte: ein poetischer Saxophonsalon und ein Sommerkurs-Abschlussfest

Schauspieler und Saxofonisten treffen sich schließlich im „poetischen Saxophonsalon“: Der Mond, so heißt das Programm des Trios, das am morgigen Sonnabend um 19.30 Uhr auf der Außenbühne des Nordkollegs gastieren wird. Mit diesem Konzert eröffnet die Akademie die erste Veranstaltungssaison unter freiem Himmel – und will damit mutig den pandemiebedingten Einschränkungen trotzen. Mitglieder des Saxofonquartetts sowie der Kopp bieten einen Mix aus Mondgedichten und Musikstücken. Am Sonntag um 11 Uhr stellen dann die Teilnehmenden des Sommerkurses ihre erarbeiteten Musikstücke vor. Der Eintritt ist frei.

