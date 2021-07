Kiel

„Man gewöhnt sich an alles, außer an Steine im Schuh“, sagt Vingas Opa – und genauso fühlt es sich an für das Mädchen mit dem wilden Rotschopf und den schlabbrigen Männerhemden: als hätte ihr das Leben gerade ein paar Steine in die Schuhe gelegt, auf denen sie jetzt reichlich unbequem herumstolpert.

Schärensommer mit Opa

Dabei könnte der Sommer doch einfach nur schön sein, so wie früher, wenn Vinga in den Ferien zu Opa auf die einsame Schäreninsel gefahren ist. Aber damals hat sich Mama auch noch nicht in den Schlaf geweint, hatte Papa noch keine schwangere Freundin - und Vinga musste nicht überlegen, wie das angefangen hat, dass sie keine Familie mehr sind.

Aber wie kriegt man es hin, dass die Welt wieder ganz wird, wenn sie erstmal so aus den Fugen ist? Davon erzählt wunderbar leicht und einfühlsam der schwedische Autor Oskar Kroon in seinem Jugendbuch „Warten auf Wind“, für das er 2019 den Augustpriset, den wichtigsten schwedischen Literaturpreis, erhielt.

Vinga und das Boot am Strand

Vor allem braucht Vinga neue Gedanken, damit die Sorgen und die Angst, dass Papa plötzlich weg sein könnte, nicht mehr Achterbahn fahren abends in ihrem Kopf. Gut, das Opa dafür ein Projekt und Vinga das alte Segelboot am Strand geschenkt hat. Zum aufhübschen und seeklar machen. An der „Schnigge“ taucht dann irgendwann noch Rut auf, die mit ihren dunklen Klamotten, dem Genöle und dem Heimweh nach Partyleben und Freunden so gar nicht auf die Insel passt – und auch nicht zu Vinga.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie es dann doch funkt zwischen den beiden, erzählt Kroon unaufgeregt und mit viel Gespür für die Endlosigkeit der schwedischen Sommertage und für die Umdrehungen, die die Pubertät in den jugendlichen Köpfen auslösen. Es geht um Freundschaft und erste Liebe, um die Angst vor der Verlassenheit und die Suche nach sich selbst.

Geschichte vom inneren Kuddelmuddel

Oskar Kroon, der übrigens nicht nur Schriftsteller, sondern auch ganz handfest gelernter Bäcker ist, findet für die Teenager-Innenwelt wie für die Stimmung der Schärenlandschaft eine lichte, poetisch verdichtete Sprache, naturnah und mit Sinn für filmreife Dialoge und griffige Bilder. So taucht man mit Vinga in den Sommer und ins Karussell der widerstreitenden Gefühle. Die Welt bleibt kompliziert – und die junge Heldin stellt fest, dass Trauer und Verlust dazu gehören. Aber indem sich der emotionale Knoten langsam löst, die Erwachsenen aus ihren Gefühlssackgassen herausfinden und Vinga aus ihrem inneren Kuddelmuddel – spürt der Leser tröstlich, wie sich das Leben immer wieder neu sortiert.

Oskar Kroon: Warten auf Wind. Ab 11 Jahre. Aus dem Schwedischen von Stefan Pluschkat. Hummelburg, 254 Seiten, 12,99 Euro