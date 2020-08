Büdelsdorf

Während einer Pause der hochprofessionell geführten Aufnahmen, die ab dem 22. August auf der Homepage des SHMF und dem entsprechenden YouTube-Kanal zu sehen sein werden, trafen sich alle Beteiligten noch einmal im Schatten rund um das Gelände der Aco Thormannhalle in Büdelsdorf. Es war entspannt, aber gleich würde es zu Sache gehen.

„Zauberei“ und „Realität“

Eigentlich sollte dieses ganz wundervolle Event natürlich live präsentiert werden. Aus gegebenen Anlass nun also online. Die von Shakespeare zwischen „Zauberei“ und „Realität“ im antiken Athen angelegte Komödie von der Hochzeit eines Herrscherpaares hatte in dieser schrägen Interpretation allerdings wirklich einen besonderen Reiz.

Das liegt natürlich am Konzept und nicht zuletzt an den Beteiligten. Wenn man den Aufwand bedenkt, die so eine Produktion bedeutet, ist es wirklich großartig, dass nicht nur die Künstler, sondern auch alle anderen im Team – von Kamera bis Catering – mit soviel Leidenschaft dabei sind.

Und der Dreh war sicher kein Spaziergang. Vielleicht am wenigsten für den meisterhaften Percussionisten Peter A. Bauer. Er hatte neben seiner Tätigkeit im Ensemble die bei diesen Temperaturen nicht für jede erstrebenswerte Aufgabe in einer Art Yeti-Kostüm als „Wand“ aufzutreten. „Die Wand, die garstige Wand, die ihre Lieb tät scheiden“, so schrieb Shakespeare.

„Ich gehe jetzt erst mal duschen“

„Ich gehe jetzt erst mal duschen“, sagt der Musiker hinter der Bühne. Doch der Mann an den Trommeln zog sich nur um. Nichts mit Dusche. Raus aus dem Kunststofffell und rein ins zivile Outfit. In der nächsten Szene nämlich sollte er Horwitz als sympathisch selbstironischen Gag nämlich zwei Rahmentrommeln an die Ohren halten. Und später würde er natürlich wieder musizieren.

Später bereichert dann die Berliner Puppenspielerin Suse Wächter, eine Meisterin ihres Fachs, mit offen gespielten aber absolut lebensechten Figuren die Aufnahmen. Wie ihr Sigmund Freud die Gefühlslage der Protagonisten in Shakespeares Stück erklärt, ist genauso zauberhaft dargestellt, wie die Konzerteinlage einer anderen Puppen-Figur im Ensemble des bestens disponierten Barock-Musik Ensembles „lautten compagney Berlin“, die übrigens auch moderne Klänge zu bieten hatte. Pop ist da keine Ausnahme.

Es macht Spaß, ihm zuzuschauen

Und Horwitz? Er ist ein Profi. Er weiß, was er will. Mehrere Kameras um ihn herum stören ihn nicht. Immer mal wieder geht er zum Regiepult, bietet Alternativen. Entschuldigt sich für eigene Fehler, die bei solch einem Dreh natürlich passieren.

Dabei bleibt er konzentriert, aber stets zuvorkommend und freundlich. Und er findet für jede Figur in diesem Stück die passende Stimme, den passenden Gestus. Es macht wirklich Spaß, ihm zuzuschauen.